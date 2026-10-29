Pleeg huishoudelijk geweld tegen spoken in GHOSTPUNCH

Ooit de behoefte gevoeld om het meisje uit 'The Ring' terug door de tv te rammen? Die optie krijg je in de actie-horrorgame GHOSTPUNCH.

Geweld is nooit het antwoord. Geweld is eerder de vraag en in GHOSTPUNCH is het antwoord 'ja'. Je ziet het vaak zat in horrorfilms: waarom doen onze helden niks terug? Nou, spoken meppen is niet aan iedereen besteed, maar in GHOSTPUNCH krijg je de kans om menig geest door de woonkamer te slingeren. Het hele meubilair gaat naar de touwtyfus en diverse muren worden gesloopt, maar jij laat je absoluut niet kisten door griezelige omstandigheden. Je krijgt zelfs bijstand door een Ghostbuster-imitator die maar al te graag helpt door je roguelike-achtige upgrades aan te bieden. Klaar om verder te knokken? Check hieronder de trailer:

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GHOSTPUNCH is beschikbaar in het tweede kwartaal van 2027 voor de pc.