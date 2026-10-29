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Pleeg huishoudelijk geweld tegen spoken in GHOSTPUNCH

Door Bram Noteboom
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Ooit de behoefte gevoeld om het meisje uit 'The Ring' terug door de tv te rammen? Die optie krijg je in de actie-horrorgame GHOSTPUNCH.

Geweld is nooit het antwoord. Geweld is eerder de vraag en in GHOSTPUNCH is het antwoord 'ja'. Je ziet het vaak zat in horrorfilms: waarom doen onze helden niks terug? Nou, spoken meppen is niet aan iedereen besteed, maar in GHOSTPUNCH krijg je de kans om menig geest door de woonkamer te slingeren. Het hele meubilair gaat naar de touwtyfus en diverse muren worden gesloopt, maar jij laat je absoluut niet kisten door griezelige omstandigheden. Je krijgt zelfs bijstand door een Ghostbuster-imitator die maar al te graag helpt door je roguelike-achtige upgrades aan te bieden. Klaar om verder te knokken? Check hieronder de trailer:

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GHOSTPUNCH is beschikbaar in het tweede kwartaal van 2027 voor de pc.

Bron: Rat in a Bag
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5783 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GHOSTPUNCH
GHOSTPUNCH

Ontwikkelaar

Rat in a Bag

Uitgever

Rat in a Bag

Release

Q2 2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Moet het niet huiselijk geweld zijn ipv huishoudelijk?

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden bewerkt

Heb deze game vanmorgen ergens voorbij zien komen, echt lachen. "I'm not locked in here with you, you're locked in here with me"

1
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