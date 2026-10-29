Pleeg huishoudelijk geweld tegen spoken in GHOSTPUNCH
Ooit de behoefte gevoeld om het meisje uit 'The Ring' terug door de tv te rammen? Die optie krijg je in de actie-horrorgame GHOSTPUNCH.
Geweld is nooit het antwoord. Geweld is eerder de vraag en in GHOSTPUNCH is het antwoord 'ja'. Je ziet het vaak zat in horrorfilms: waarom doen onze helden niks terug? Nou, spoken meppen is niet aan iedereen besteed, maar in GHOSTPUNCH krijg je de kans om menig geest door de woonkamer te slingeren. Het hele meubilair gaat naar de touwtyfus en diverse muren worden gesloopt, maar jij laat je absoluut niet kisten door griezelige omstandigheden. Je krijgt zelfs bijstand door een Ghostbuster-imitator die maar al te graag helpt door je roguelike-achtige upgrades aan te bieden. Klaar om verder te knokken? Check hieronder de trailer:
GHOSTPUNCH is beschikbaar in het tweede kwartaal van 2027 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Update METRO Redux 'Next-Gen Update' nu beschikbaar
De METRO Redux Next-Gen Update is nu beschikbaar voor de pc en consoles.10 reacties
-
Overzicht
Overzicht: Alles over Apex Legends: Cipher
Apex Legends is alweer toe aan het 31ste seizoen. Lees hier alles wat je moet weten over Apex Legends: Cipher!0 reacties
-
Drie van die
Drie van die: Redenen om Cairn On The Trail: Deep Water DLC te beklimmen
Mocht je toe zijn aan een nieuwe uitdaging, zijn hier drie redenen om de Cairn On The Trail: Deep Water DLC te beklimmen.0 reacties
-
Game review37
Update Call of Duty: Modern Warfare 4 review - Een knaller!
Call of Duty: Modern Warfare 4 kent een fantastische campagne, voegt met DMZ een uitstekende modus toe, maar wordt dwarsgezeten door de maps.37 reacties
Heb deze game vanmorgen ergens voorbij zien komen, echt lachen. "I'm not locked in here with you, you're locked in here with me"
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.