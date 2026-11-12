Pleeg muzikaal geweld in The Sound of Fury
Maak kennis met The Sound of Fury. In deze actiegame staat klassieke muziek centraal en dien je het hele orkest op je tegenstanders los te laten.
In The Sound of Fury speel je als de jonge virtuoos Frederic die de Duivel de hel in volgt. Hij doet dit niet zonder reden; hij probeert namelijk een goede vriend te redden. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want zijn eigen ziel staat hierdoor op het spel. Het is dan ook de bedoeling om actievolle combo's te componeren, zodat je de vele monsters en ander gespuis in de onderwereld naar jouw pijpen doet dansen. The Sound of Fury kan je dan ook het best beschrijven als een poëtisch hack-and-slash-avontuur, waarbij de surrealistische combat en de verhalende diepgang moeten zorgen voor een ervaring die je niet snel vergeet. Kijk hieronder maar:
The Sound of Fury is beschikbaar in laat 2027 voor de pc.
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