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Pleeg muzikaal geweld in The Sound of Fury

Door Bram Noteboom
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Maak kennis met The Sound of Fury. In deze actiegame staat klassieke muziek centraal en dien je het hele orkest op je tegenstanders los te laten.

In The Sound of Fury speel je als de jonge virtuoos Frederic die de Duivel de hel in volgt. Hij doet dit niet zonder reden; hij probeert namelijk een goede vriend te redden. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want zijn eigen ziel staat hierdoor op het spel. Het is dan ook de bedoeling om actievolle combo's te componeren, zodat je de vele monsters en ander gespuis in de onderwereld naar jouw pijpen doet dansen. The Sound of Fury kan je dan ook het best beschrijven als een poëtisch hack-and-slash-avontuur, waarbij de surrealistische combat en de verhalende diepgang moeten zorgen voor een ervaring die je niet snel vergeet. Kijk hieronder maar:

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The Sound of Fury is beschikbaar in laat 2027 voor de pc.

Bron: games by wojtek
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Sound of Fury
The Sound of Fury

Ontwikkelaar

games by wojtek

Uitgever

games by wojtek

Release

Q4 2027

Platforms

PC
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