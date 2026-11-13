Raw Fury toont diverse updates, inclusief Dungeon Automata-releasedatum
Op geheel eigenzinnige wijze presenteert Raw Fury diverse updates, inclusief de releasedatum van Dungeon Automata. De JRPG dungeon crawler met auto-battler-gameplay verschijnt aan het begin van volgend jaar.
Onder het mom van 'je moet het wel leuk houden', presenteert indie-uitgever Raw Fury een hoop updates en doet dit in de stijl van een gelekte interne meeting. Alle reeds onthulde projecten binnen het portfolio van het bedrijf krijgen tijd in de schijnwerpers, al focussen we ons nu even op Dungeon Automata, aangezien deze game de grootste update heeft ontvangen. Dungeon Automata wordt beschreven als een 'autologic': een combinatie van JRPG, dungeon crawler en auto-battler, waarin je je party aanstuurt aan de hand van visueel programmeren met nodes. Mocht je dus fan zijn van Japanse games, IT-praktijken en duistere fantasie-settings, dan kan deze game zomaar uitgroeien tot een nieuwe favoriet. De demo is nu beschikbaar, mocht je interesse hebben in een voorproefje.
Verder laat Raw Fury meer informatie los over de releasedatum van de Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands-DLC, komt KuloNiku: Bowl Up! op 25 november 2026 naar de Nintendo Switch-consoles, maakt Dome Keeper de PS5 en Switch onveilig op 14 december 2026 en nog veel meer. Check vooral de onderstaande trailer én video voor meer informatie.
Dungeon Automata is beschikbaar vanaf 26 januari 2027 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt vroeger dan gepland
Leuk nieuws als je aan het wachten bent op de Romancing SaGa 3 Remake: de game komt vroeger dan verwacht.0 reacties
-
Trailer
Overzichtstrailer Worms: Galactic Tactics legt haarfijn gameplay uit
Team17 en Absolutely Games wurmen zich een weg naar je YouTube-feed middels een overzichtstrailer van Worms: Galactic Tactics.2 reacties
-
Nieuws
Tactische shooter Zero Hour verschijnt in december voor consoles
Zero Hour verschijnt op 3 december voor PS5 en Xbox Series X|S, met cross-play en zes gratis wapenpakketten.0 reacties
-
Weekendmodus
Weekendmodus: van 13 november 2026 met World of Warcraft Forever
Het is vrijdag en het weekend staat dus weer voor de deur. Maar hoe wordt dat weekend precies gevuld?40 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.