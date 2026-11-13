Raw Fury toont diverse updates, inclusief Dungeon Automata-releasedatum

Op geheel eigenzinnige wijze presenteert Raw Fury diverse updates, inclusief de releasedatum van Dungeon Automata. De JRPG dungeon crawler met auto-battler-gameplay verschijnt aan het begin van volgend jaar.

Onder het mom van 'je moet het wel leuk houden', presenteert indie-uitgever Raw Fury een hoop updates en doet dit in de stijl van een gelekte interne meeting. Alle reeds onthulde projecten binnen het portfolio van het bedrijf krijgen tijd in de schijnwerpers, al focussen we ons nu even op Dungeon Automata, aangezien deze game de grootste update heeft ontvangen. Dungeon Automata wordt beschreven als een 'autologic': een combinatie van JRPG, dungeon crawler en auto-battler, waarin je je party aanstuurt aan de hand van visueel programmeren met nodes. Mocht je dus fan zijn van Japanse games, IT-praktijken en duistere fantasie-settings, dan kan deze game zomaar uitgroeien tot een nieuwe favoriet. De demo is nu beschikbaar, mocht je interesse hebben in een voorproefje.

Verder laat Raw Fury meer informatie los over de releasedatum van de Kingdom Two Crowns: Pharaoh Lands-DLC, komt KuloNiku: Bowl Up! op 25 november 2026 naar de Nintendo Switch-consoles, maakt Dome Keeper de PS5 en Switch onveilig op 14 december 2026 en nog veel meer. Check vooral de onderstaande trailer én video voor meer informatie.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Dungeon Automata is beschikbaar vanaf 26 januari 2027 voor de pc.