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REPLACED krijgt ook een mobiele versie

Door Simon Verbeke
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De enorm atmosferische cyberpunk actiegame REPLACED verscheen eerder dit jaar (na veel uitstel) dan eindelijk op XBOX en pc. Later dit jaar komt daar nu nog een platform bij!

Ontwikkelaar Sad Cat Studios heeft namelijk laten weten dat REPLACED aan het einde van 2026 ook naar mobiele apparaten zal komen, specifiek voor Android via Google Play. De aankondiging ging gepaard met een hele korte trailer (letterlijk tien seconden lang), waarin we de game op een smartphone zien gespeeld worden. De trailer eindigt met de aankondiging dat REPLACED op 8 december naar Android-devices zal komen. Van tevoren registreren is al mogelijk.

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REPLACED is nu al te spelen op XBOX One en Series X|S (ook via Game Pass) en pc. Lees meer over de game in onze review.

Bron: Sad Cat Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 21 reviews 378 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot REPLACED
REPLACED

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Sad Cat Studios

Uitgever

Thunderful Publishing

Release

14 april 2026

Platforms

PC
XONE
Mob
XBS
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Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl7 Checkpoint Jeugd
41 minuten geleden

Super stijlvolle game, maar vond het niet leuk om te spelen. Na 2 uurtjes weggelegd.

Kan me niet voorstellen dat het op mobiel beter is...

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