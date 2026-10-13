REPLACED krijgt ook een mobiele versie

De enorm atmosferische cyberpunk actiegame REPLACED verscheen eerder dit jaar (na veel uitstel) dan eindelijk op XBOX en pc. Later dit jaar komt daar nu nog een platform bij!

Ontwikkelaar Sad Cat Studios heeft namelijk laten weten dat REPLACED aan het einde van 2026 ook naar mobiele apparaten zal komen, specifiek voor Android via Google Play. De aankondiging ging gepaard met een hele korte trailer (letterlijk tien seconden lang), waarin we de game op een smartphone zien gespeeld worden. De trailer eindigt met de aankondiging dat REPLACED op 8 december naar Android-devices zal komen. Van tevoren registreren is al mogelijk.

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REPLACED is nu al te spelen op XBOX One en Series X|S (ook via Game Pass) en pc. Lees meer over de game in onze review.