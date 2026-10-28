Retro-avontuur Petal Runner sprint richting Nintendo Switch 2
Nano Park Studios gaat de samenwerking aan met iam8bit Presents en deelt de releasedatum voor de retro-avonturengame Petal Runner. De nieuwste trailer werd onthuld tijdens de Nintendo Indie World Showcase.
Wederom gaat het om een console-exclusieve launch voor de Nintendo Switch 2. In Petal Runner ga je samen met Cali en haar sluwe sidekick Kira op pad, terwijl de twee hun levenslange droom waarmaken om 'Petal Runners' te worden; een eliteteam van motorkoeriers. Maar ja, dat word je niet zomaar. Bereid je dus voor om Sapphire Valley door te cruisen, bijbaantjes aan te nemen, bijzondere figuren te ontmoeten en het gezeur van je baas te toleren. Of zoals Nano Park Studios het mooi beschrijft: kom in de problemen en los het daarna lekker zelf weer op. Ben jij te porren voor dit coming-of-age verhaal in een solarpunk, pixel-powered open world met Game Boy Color-vibes? Check dan vooral ook even de demo via Steam of de Nintendo eShop.
Petal Runner is beschikbaar vanaf 8 maart 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Downloadnieuws
Monster Train 2 is de locomotief van PlayStation Plus-games november 2026
Er staat weer een drietal games klaar om de alsmaar groeiende backlog van de PlayStation Plus-leden verder uit te breiden.1 reactie
-
Trailer
RACCOIN: Chaos Max Edition dient als console-versie
De console-versie van RACCOIN is eindelijk hier! Nog een paar weekjes wachten en je kan aan de slag met RACCOIN: Chaos Max Edition.0 reacties
-
Trailer
My Arms Are Longer Now reikt uit naar releasedatum in maart 2027
De Nintendo Indie World Showcase is arm-zalig te noemen, want My Arms Are Longer Now mag een komische opkomst maken.1 reactie
-
Trailer
Spirit Crossing verschijnt in november 2026, is Switch-exclusief
De cozy MMO Spirit Crossing maakt een grootse opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase.2 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.