Retro-avontuur Petal Runner sprint richting Nintendo Switch 2

Nano Park Studios gaat de samenwerking aan met iam8bit Presents en deelt de releasedatum voor de retro-avonturengame Petal Runner. De nieuwste trailer werd onthuld tijdens de Nintendo Indie World Showcase.

Wederom gaat het om een console-exclusieve launch voor de Nintendo Switch 2. In Petal Runner ga je samen met Cali en haar sluwe sidekick Kira op pad, terwijl de twee hun levenslange droom waarmaken om 'Petal Runners' te worden; een eliteteam van motorkoeriers. Maar ja, dat word je niet zomaar. Bereid je dus voor om Sapphire Valley door te cruisen, bijbaantjes aan te nemen, bijzondere figuren te ontmoeten en het gezeur van je baas te toleren. Of zoals Nano Park Studios het mooi beschrijft: kom in de problemen en los het daarna lekker zelf weer op. Ben jij te porren voor dit coming-of-age verhaal in een solarpunk, pixel-powered open world met Game Boy Color-vibes? Check dan vooral ook even de demo via Steam of de Nintendo eShop.

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Petal Runner is beschikbaar vanaf 8 maart 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.