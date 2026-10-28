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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Retro-avontuur Petal Runner sprint richting Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom
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Nano Park Studios gaat de samenwerking aan met iam8bit Presents en deelt de releasedatum voor de retro-avonturengame Petal Runner. De nieuwste trailer werd onthuld tijdens de Nintendo Indie World Showcase.

Wederom gaat het om een console-exclusieve launch voor de Nintendo Switch 2. In Petal Runner ga je samen met Cali en haar sluwe sidekick Kira op pad, terwijl de twee hun levenslange droom waarmaken om 'Petal Runners' te worden; een eliteteam van motorkoeriers. Maar ja, dat word je niet zomaar. Bereid je dus voor om Sapphire Valley door te cruisen, bijbaantjes aan te nemen, bijzondere figuren te ontmoeten en het gezeur van je baas te toleren. Of zoals Nano Park Studios het mooi beschrijft: kom in de problemen en los het daarna lekker zelf weer op. Ben jij te porren voor dit coming-of-age verhaal in een solarpunk, pixel-powered open world met Game Boy Color-vibes? Check dan vooral ook even de demo via Steam of de Nintendo eShop.

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Petal Runner is beschikbaar vanaf 8 maart 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Petal Runner
Petal Runner

Ontwikkelaar

Nano Park Studios

Uitgever

iam8bit Presents

Release

8 maart 2027

Platforms

PC
NS2
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Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Stijltje ziet er echt top uit. Weet nog niet of ik de gameplay leuk vind 🤔

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