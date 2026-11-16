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Robert Pattinson gekozen als nieuwe acteur voor James Bond-rol

Door Bram Noteboom
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De naam is Pattinson. Robert Pattinson. De acteur is gekozen om de iconische James Bond-rol te vervullen. Dit laat Amazon MGM Studios weten via het officiële James Bond 007 YouTube-kanaal.

Onder de beschrijving 'Identity Confirmed' treedt Robert Pattinson uit de schaduw. Er gaan al een hele tijd geruchten gaande wie de opvolger wordt van Daniel Craig, maar nu is de kogel eindelijk door de kerk. De carrière van Robert Pattinson begon in de spotlight te raken, toen hij de vampier Edward Cullen in Twilight (2008) speelde, maar sindsdien is hij niet weg te denken uit de filmindustrie. Zo had hij een prominente rol in The Odyssey (2026), speelde hij Bruce Wayne in The Batman (2022) en staat hij op het punt om te verschijnen in de bioscoop via Dune: Part Three (2026). Dit zijn slechts enkele rollen die hij op zich nam, want als we hier gaan opsommen, dan zijn morgen nog bezig. Voor de James Bond-fans is de volgende slogan voor nu belangrijk: 'James Bond will return'.

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Ben jij tevreden met deze castingkeuze? Of had je liever iemand anders gezien? Laat het ons gerust weten.

Bron: Amazon MGM Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5868 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl7 Checkpoint Jeugd
8 minuten geleden

Ik had betere in gedachten en zag deze niet aankomen, maar opzich een prima keuze.

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl10 Deel van het meubilair
9 minuten geleden

Niet verwacht. Dacht dat ze al voorbij Pattinson waren. Maar wel een goeie!

Had stiekem toch Idris Elba ook wel heel vet gevonden

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl16 Legend in the Making
33 minuten geleden

Perfectly cromulent, zoals ze in de Simpsons zouden zeggen. Ik word er niet warm of koud van, maar het voelt wel passend voor James Bond.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl17 Final Form
36 minuten geleden

Ik ben niet de grootste Bond fan maar er zijn wel een aantal films die ik echt wel goed vind en mij lijkt het een goede keuze.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
43 minuten geleden

Dus Bruce Wayne is niet alleen een vampier maar ook 007.


Denk dat hij het wel goed gaat doen.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl14 High Score Chaser
45 minuten geleden

Niet verwacht, maar geen verkeerde keuze denk ik!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl11 Commander
48 minuten geleden

Dikke prima. Ben vooral blij met Denis Villeneuve als regisseur.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl17 Final Form
54 minuten geleden

Normaal casten ze een veel minder bekende acteur, dus ze breken best wel met een trend. Maar je haalt er wel iemand mee binnen die de charme en de ervaring heeft om er wat van te maken.

0
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