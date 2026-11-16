Robert Pattinson gekozen als nieuwe acteur voor James Bond-rol

De naam is Pattinson. Robert Pattinson. De acteur is gekozen om de iconische James Bond-rol te vervullen. Dit laat Amazon MGM Studios weten via het officiële James Bond 007 YouTube-kanaal.

Onder de beschrijving 'Identity Confirmed' treedt Robert Pattinson uit de schaduw. Er gaan al een hele tijd geruchten gaande wie de opvolger wordt van Daniel Craig, maar nu is de kogel eindelijk door de kerk. De carrière van Robert Pattinson begon in de spotlight te raken, toen hij de vampier Edward Cullen in Twilight (2008) speelde, maar sindsdien is hij niet weg te denken uit de filmindustrie. Zo had hij een prominente rol in The Odyssey (2026), speelde hij Bruce Wayne in The Batman (2022) en staat hij op het punt om te verschijnen in de bioscoop via Dune: Part Three (2026). Dit zijn slechts enkele rollen die hij op zich nam, want als we hier gaan opsommen, dan zijn morgen nog bezig. Voor de James Bond-fans is de volgende slogan voor nu belangrijk: 'James Bond will return'.

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