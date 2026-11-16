Robert Pattinson gekozen als nieuwe acteur voor James Bond-rol
De naam is Pattinson. Robert Pattinson. De acteur is gekozen om de iconische James Bond-rol te vervullen. Dit laat Amazon MGM Studios weten via het officiële James Bond 007 YouTube-kanaal.
Onder de beschrijving 'Identity Confirmed' treedt Robert Pattinson uit de schaduw. Er gaan al een hele tijd geruchten gaande wie de opvolger wordt van Daniel Craig, maar nu is de kogel eindelijk door de kerk. De carrière van Robert Pattinson begon in de spotlight te raken, toen hij de vampier Edward Cullen in Twilight (2008) speelde, maar sindsdien is hij niet weg te denken uit de filmindustrie. Zo had hij een prominente rol in The Odyssey (2026), speelde hij Bruce Wayne in The Batman (2022) en staat hij op het punt om te verschijnen in de bioscoop via Dune: Part Three (2026). Dit zijn slechts enkele rollen die hij op zich nam, want als we hier gaan opsommen, dan zijn morgen nog bezig. Voor de James Bond-fans is de volgende slogan voor nu belangrijk: 'James Bond will return'.
Ben jij tevreden met deze castingkeuze? Of had je liever iemand anders gezien? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik had betere in gedachten en zag deze niet aankomen, maar opzich een prima keuze.
Perfectly cromulent, zoals ze in de Simpsons zouden zeggen. Ik word er niet warm of koud van, maar het voelt wel passend voor James Bond.
Ik ben niet de grootste Bond fan maar er zijn wel een aantal films die ik echt wel goed vind en mij lijkt het een goede keuze.
Normaal casten ze een veel minder bekende acteur, dus ze breken best wel met een trend. Maar je haalt er wel iemand mee binnen die de charme en de ervaring heeft om er wat van te maken.
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