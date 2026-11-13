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Roguelike auto-battler 9 Kings nu beschikbaar in 1.0

Door Bram Noteboom
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De uitstekende roguelike auto-battler 9 Kings heeft de Early Access verlaten. De 1.0-versie van de strategiegame is nu beschikbaar. Dit laten uitgever Hooded Horse en ontwikkelaar Sad Socket weten middels een verse trailer.

Met bijna 22,000 positieve Steam-spelersrecensies en een korting van 50 procent wordt 9 Kings naar het royale 1.0-koninkrijk gebracht. De roguelike deckbuilder, auto-battler én strategietitel kwam oorspronkelijk in mei 2025 te verwachten en wist meteen indruk te maken met verslavende gameplay-mechanics en een tal aan opties om je playthrough eigen te maken. Sindsdien is Sad Socket bezig geweest met het verfijnen en uitbreiden van de ervaring, terwijl de kern blijft staan als een kasteel. Is dit je eerste kennismaking met 9 Kings? Kijk dan hieronder naar de launchtrailer voor een duidelijk beeld van de game:

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9 Kings is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: Hooded Horse
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5849 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot 9 Kings
9 Kings

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sad Socket

Uitgever

Hooded Horse

Release

19 mei 2025

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Leuke game, ik heb hier wel wat uurtjes ingestopt. Binnenkort maar eens kijken wat er allemaal nieuw is.

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