Roguelike auto-battler 9 Kings nu beschikbaar in 1.0
De uitstekende roguelike auto-battler 9 Kings heeft de Early Access verlaten. De 1.0-versie van de strategiegame is nu beschikbaar. Dit laten uitgever Hooded Horse en ontwikkelaar Sad Socket weten middels een verse trailer.
Met bijna 22,000 positieve Steam-spelersrecensies en een korting van 50 procent wordt 9 Kings naar het royale 1.0-koninkrijk gebracht. De roguelike deckbuilder, auto-battler én strategietitel kwam oorspronkelijk in mei 2025 te verwachten en wist meteen indruk te maken met verslavende gameplay-mechanics en een tal aan opties om je playthrough eigen te maken. Sindsdien is Sad Socket bezig geweest met het verfijnen en uitbreiden van de ervaring, terwijl de kern blijft staan als een kasteel. Is dit je eerste kennismaking met 9 Kings? Kijk dan hieronder naar de launchtrailer voor een duidelijk beeld van de game:
9 Kings is nu beschikbaar voor de pc.
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