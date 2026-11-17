De multiplayer actie-strategiegame Foxhole bestaat alweer negen jaar en dat is terug te zien aan de hoeveelheid updates die de game heeft meegemaakt. Uitgever en ontwikkelaar Siege Camp heeft namelijk de 68ste update aangekondigd.

Met de aankondigingstrailer voor de update, Engines of War, toont Siege Camp een grote uitbreiding van de gameplay die past binnen het thema 'land, zee en lucht'. Voor elk domein krijgt de speler nieuwe voertuigen, zoals onderzeeërs, tanks en vliegtuigen. Ieder voertuig komt niet alleen met een unieke naam, maar ook gameplayfeatures die de voertuigen van elkaar apart zetten. Zo geeft de update je toegang tot de KB-12 "Oracle": een auto waarmee je radiotransmissies van jouw tegenstander blokkeert. Gelukkig zijn voertuigen niet het enige waar de trailer op focust. Ook jouw voetsoldaten hebben profijt van deze update dankzij nieuw toegevoegde wapens en pantsers. Daarnaast krijg je meer mogelijkheden voor het beschermen van jouw eigen basis.

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Foxhole is nu beschikbaar voor de pc. Vanaf 7 december is de update Engines of War te downloaden.