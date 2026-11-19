Spermagame Become stelt vroegtijdige ejaculatie uit
Soms stuit je op zo'n trailer waarvan je denkt: ja, daar moet ik iets over schrijven! Zo had ik dat dus met het uitstel van Become, een game waarin je de rol vervult van een enkele zaadcel die moet zien te winnen van miljoenen andere cellen.
ProtoSeed Games kondigt aan iets langer tijd nodig te hebben om Steam met Become te insemineren. De game stond gepland voor een release in 2026, maar dat gaat de ontwikkelaar helaas niet halen. Gelukkig komt het niet door onverwachte tegenslagen of additionele features, maar gewoon omdat de ontwikkelaar de game net wat beter wil afwerken om eventuele vroegtijdige ejaculatie te voorkomen. In dit singleplayeravontuur leggen we als bijzonder klein celletje een gigantisch avontuur af. Niet alleen, want miljoenen broertjes en zusjes leggen dezelfde reis af, waarbij iedereen eerste wil worden. Lang gaat die reis overigens niet duren. Become moet namelijk zo'n twee à drie uur van je tijd innemen.
Become is inmiddels meer dan 145.000 keer gewishlist op Steam en wist een gouden award van Tokyo Game Show's Indie 80 Showcase binnen te halen. Wachten hoeft gelukkig niet lang, want Become is uitgesteld naar H1 van 2027. De game verschijnt vooralsnog enkel voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Assetto Corsa Rally Update 0.7 reist vanaf nu af naar Zweden
Assetto Corsa Rally 0.7 is vanaf nu beschikbaar. De update voegt wagens, tracks en meer toe. En dat gepaard met een GTA-trailer!1 reactie
-
Bit
Deze devs wensen Rockstar Games een fijne GTA VI-launch toe
GTA VI is een wereldwijd fenomeen en diverse ontwikkelaars spreken hun waardering uit over Rockstar Games' nieuwste project.4 reacties
-
Nieuws
GTA 6 krijgt geen hogere fps-modus dankzij hardwarelimitaties
Rockstar laat weten dat GTA 6 waarschijnlijk geen alternatieve framerateopties krijgt. Dat is echter niet door desinteresse.38 reacties
-
Nieuws
PlayStation heeft na 11 jaar geen GOTY-nominatie bij Game Awards
Oef, PlayStation heeft voor het eerst in 11 jaar tijd geen GOTY-nominatie te pakken bij The Game Awards!23 reacties
Had Rudy’s gezicht graag willen zien toen hij dit artikel schreef :)
Kunt zeggen wat je wil maar vind het wel echt een origineel idee 😎.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.