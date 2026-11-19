Soms stuit je op zo'n trailer waarvan je denkt: ja, daar moet ik iets over schrijven! Zo had ik dat dus met het uitstel van Become, een game waarin je de rol vervult van een enkele zaadcel die moet zien te winnen van miljoenen andere cellen.

ProtoSeed Games kondigt aan iets langer tijd nodig te hebben om Steam met Become te insemineren. De game stond gepland voor een release in 2026, maar dat gaat de ontwikkelaar helaas niet halen. Gelukkig komt het niet door onverwachte tegenslagen of additionele features, maar gewoon omdat de ontwikkelaar de game net wat beter wil afwerken om eventuele vroegtijdige ejaculatie te voorkomen. In dit singleplayeravontuur leggen we als bijzonder klein celletje een gigantisch avontuur af. Niet alleen, want miljoenen broertjes en zusjes leggen dezelfde reis af, waarbij iedereen eerste wil worden. Lang gaat die reis overigens niet duren. Become moet namelijk zo'n twee à drie uur van je tijd innemen.

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Become is inmiddels meer dan 145.000 keer gewishlist op Steam en wist een gouden award van Tokyo Game Show's Indie 80 Showcase binnen te halen. Wachten hoeft gelukkig niet lang, want Become is uitgesteld naar H1 van 2027. De game verschijnt vooralsnog enkel voor pc.