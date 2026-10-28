Spirit Crossing verschijnt in november 2026, is Switch-exclusief
De cozy MMO Spirit Crossing maakt een grootse opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase. Niet alleen wordt de releasedatum vrijgegeven, maar er wordt ook medegedeeld dat de titel functioneert als een Nintendo Switch console-exclusieve release.
Dit laat ontwikkelaar Spry Fox (Cozy Grove) weten gedurende het evenement. In Spirit Crossing draait alles om vriendschap, samenwerking en het creëren van een plek waar iedereen zich thuis voelt. In deze kleurrijke multiplayer life-sim reis je af naar de mysterieuze Crosslands: een fantasierijke wereld boven de wolken waar mensen, geesten en bijzondere beren samenleven. Terwijl hevige stormen het landschap teisteren, is het aan jou en andere spelers om de gemeenschap op te bouwen, verloren geesten te helpen en nieuwe vriendschappen te sluiten. En zoals het genre al aangeeft: dit doe je met uitgebreide multiplayer-opties.
Spirit Crossing is beschikbaar vanaf 16 november 2026 voor de pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
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