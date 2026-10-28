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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Spirit Crossing verschijnt in november 2026, is Switch-exclusief

Door Bram Noteboom
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De cozy MMO Spirit Crossing maakt een grootse opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase. Niet alleen wordt de releasedatum vrijgegeven, maar er wordt ook medegedeeld dat de titel functioneert als een Nintendo Switch console-exclusieve release.

Dit laat ontwikkelaar Spry Fox (Cozy Grove) weten gedurende het evenement. In Spirit Crossing draait alles om vriendschap, samenwerking en het creëren van een plek waar iedereen zich thuis voelt. In deze kleurrijke multiplayer life-sim reis je af naar de mysterieuze Crosslands: een fantasierijke wereld boven de wolken waar mensen, geesten en bijzondere beren samenleven. Terwijl hevige stormen het landschap teisteren, is het aan jou en andere spelers om de gemeenschap op te bouwen, verloren geesten te helpen en nieuwe vriendschappen te sluiten. En zoals het genre al aangeeft: dit doe je met uitgebreide multiplayer-opties.

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Spirit Crossing is beschikbaar vanaf 16 november 2026 voor de pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Spirit Crossing
Spirit Crossing

Ontwikkelaar

Spry Fox LLC

Uitgever

Spry Fox LLC

Release

November 2026

Platforms

PC
NSW
NS2
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Reacties
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Eerst staat er dat het spel exclusief voor de Switch (2) is en vervolgens onderaan dat het ook voor de PC uitkomt. Hoe moet ik deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid duiden?

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