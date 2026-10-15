Squad marcheert in 2027 naar consoles, alpha start op PS5

De tactische shooter Squad komt in 2027 naar consoles, zo hebben uitgever Secret Mode en ontwikkelaar Offworld bekendgemaakt. Spelers met een PlayStation 5 kunnen binnenkort gratis deelnemen aan een alpha-preview.

Squad draait om grootschalige gevechten waarin teams van vijftig spelers het tegen elkaar opnemen. Samenwerking en communicatie zijn daarbij van groot belang. Je maakt deel uit van een groep van negen soldaten en moet samen met je teamgenoten doelen zien te behalen. De game bevat dertien facties, 24 grote maps en een breed aanbod aan wapens en voertuigen. Elke factie heeft eigen wapens en voertuigen die passen bij de manier waarop je wilt spelen. Wie zomaar op vijanden afstormt, maakt weinig kans. Je moet posities kiezen, informatie delen en samen aanvallen om de tegenstander te slim af te zijn. Ook het bouwen en bevoorraden speelt een rol op het slagveld. Spelers kunnen verdedigingswerken plaatsen, zoals zandzakken en prikkeldraad, of zware wapens opstellen om een positie te beschermen. Daarnaast moet je zorgen voor genoeg munitie en andere spullen. Zo draait Squad niet alleen om goed mikken, maar ook om een plan dat iedereen begrijpt.

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Squad is in 2020 op pc via Steam verschenen en kreeg toen veel lof. De consoleversie van Squad staat gepland voor 2027. Wie op een PlayStation 5 speelt, kan van 16 tot en met 25 oktober alvast kennismaken met de game tijdens de gratis alpha-preview.