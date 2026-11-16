Star Wars: Fate of the Old Republic-aankondigingen komen in 2027
Verwacht geen Star Wars: Fate of the Old Republic gedurende The Game Awards dit jaar. Volgens Game Director Casey Hudson worden pas volgend jaar nieuwe details gedeeld.
Tijdens The Game Awards 2025 functioneerde Star Wars: Fate of the Old Republic als de openingshit van de show. De RPG is in de maak bij Arcanaut Studios, de nieuwe studio onder leiding van de legendarische gamemaker Casey Hudson (KOTOR, Mass Effect). Hoewel we al een tijdje niks hebben gehoord van de game en deze nog flink lang op zich laat wachten, laat de game director in gesprek met de podcast The Fourth Curtain wel weten wat er op de planning staat. Hieronder zie je zijn statement over de aankomende aankondigingen van Star Wars: Fate of the Old Republic:
Star Wars: Fate of the Old Republic is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Hopelijk wordt dit weer eens een Star Wars RPG die het waard is.
Benieuwd of deze game het Disney canonverhaal volgt, want dat doet KOTOR niet.
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