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Star Wars: Fate of the Old Republic-aankondigingen komen in 2027

Door Bram Noteboom
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Verwacht geen Star Wars: Fate of the Old Republic gedurende The Game Awards dit jaar. Volgens Game Director Casey Hudson worden pas volgend jaar nieuwe details gedeeld.

Tijdens The Game Awards 2025 functioneerde Star Wars: Fate of the Old Republic als de openingshit van de show. De RPG is in de maak bij Arcanaut Studios, de nieuwe studio onder leiding van de legendarische gamemaker Casey Hudson (KOTOR, Mass Effect). Hoewel we al een tijdje niks hebben gehoord van de game en deze nog flink lang op zich laat wachten, laat de game director in gesprek met de podcast The Fourth Curtain wel weten wat er op de planning staat. Hieronder zie je zijn statement over de aankomende aankondigingen van Star Wars: Fate of the Old Republic:

Some pretty exciting things are coming next year. We're going to be gradually rolling out some new announcements and information about the game. You won’t have to wait too long into next year before we’ll have some things to share.
Casey Hudson

Star wars fate of the old republic casey hudson 2027

Star Wars: Fate of the Old Republic is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: The Fourth Curtain
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5865 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars: Fate of the Old Republic
Star Wars: Fate of the Old Republic

Ontwikkelaar

Arcanaut Studios

Uitgever

Lucasfilm

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Hopelijk wordt dit weer eens een Star Wars RPG die het waard is.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Hype

0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Benieuwd of deze game het Disney canonverhaal volgt, want dat doet KOTOR niet.

0
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