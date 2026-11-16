Star Wars: Fate of the Old Republic-aankondigingen komen in 2027

Verwacht geen Star Wars: Fate of the Old Republic gedurende The Game Awards dit jaar. Volgens Game Director Casey Hudson worden pas volgend jaar nieuwe details gedeeld.

Tijdens The Game Awards 2025 functioneerde Star Wars: Fate of the Old Republic als de openingshit van de show. De RPG is in de maak bij Arcanaut Studios, de nieuwe studio onder leiding van de legendarische gamemaker Casey Hudson (KOTOR, Mass Effect). Hoewel we al een tijdje niks hebben gehoord van de game en deze nog flink lang op zich laat wachten, laat de game director in gesprek met de podcast The Fourth Curtain wel weten wat er op de planning staat. Hieronder zie je zijn statement over de aankomende aankondigingen van Star Wars: Fate of the Old Republic:

Some pretty exciting things are coming next year. We're going to be gradually rolling out some new announcements and information about the game. You won’t have to wait too long into next year before we’ll have some things to share. Casey Hudson

Star Wars: Fate of the Old Republic is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.