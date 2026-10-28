Sword of the Sea vanaf morgen beschikbaar op Switch 2 en Xbox Series X|S

Giant Squid gaat de samenwerking aan met Fictions om Sword of the Sea naar nieuwe platformen te brengen. Tijdens de Nintendo Indie World Showcase wordt aangekondigd dat de filmische avonturengame naar zowel de Nintendo Switch 2 als de Xbox Series X|S komt.

Oorspronkelijk kwam Sword of the Sea in augustus 2025 te verschijnen op de pc en PlayStation 5. Het kon rekenen op een positieve receptie met uitzonderlijk hoge reviewscores en daar ziet uitgever Fictions natuurlijk wel brood in. Samen met Giant Squid (ABZÛ, The Pathless en Journey) wordt Sword of the Sea voor de tweede keer de relevantie ingewerkt. Vanaf 29 oktober 2026 is de game te spelen op de twee nieuwe platformen en krijg je de kans om voor het eerst (of juist opnieuw) op een quest te gaan de verloren oceaan te herstellen. Verwacht dus volle bak rappe gameplay geïnspireerd op klassieke skateboard- en snowboard-games.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Sword of the Sea is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.