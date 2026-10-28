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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Sword of the Sea vanaf morgen beschikbaar op Switch 2 en Xbox Series X|S

Door Bram Noteboom
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Giant Squid gaat de samenwerking aan met Fictions om Sword of the Sea naar nieuwe platformen te brengen. Tijdens de Nintendo Indie World Showcase wordt aangekondigd dat de filmische avonturengame naar zowel de Nintendo Switch 2 als de Xbox Series X|S komt.

Oorspronkelijk kwam Sword of the Sea in augustus 2025 te verschijnen op de pc en PlayStation 5. Het kon rekenen op een positieve receptie met uitzonderlijk hoge reviewscores en daar ziet uitgever Fictions natuurlijk wel brood in. Samen met Giant Squid (ABZÛ, The Pathless en Journey) wordt Sword of the Sea voor de tweede keer de relevantie ingewerkt. Vanaf 29 oktober 2026 is de game te spelen op de twee nieuwe platformen en krijg je de kans om voor het eerst (of juist opnieuw) op een quest te gaan de verloren oceaan te herstellen. Verwacht dus volle bak rappe gameplay geïnspireerd op klassieke skateboard- en snowboard-games.

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Sword of the Sea is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Sword of the Sea
Sword of the Sea

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Giant Squid Studios

Uitgever

Giant Squid Studios, Fictions

Release

19 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Ahh geweldig! Ik baalde flink toen deze Playstation exclusive bleek. Die ga ik wel halen voor de Series X

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