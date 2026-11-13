Tactische shooter Zero Hour verschijnt in december voor consoles

De tactische shooter Zero Hour maakt binnenkort de overstap naar consoles. Ontwikkelaar AttritoM7 Productions heeft namelijk bekendgemaakt dat de game op 3 december verschijnt voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Daarbij kunnen spelers rekenen op volledige cross-play en verschillende extra's.

Zero Hour verscheen oorspronkelijk in augustus 2020 als Early Access-game op Steam, waarna de volledige pc-release in september 2024 volgde. De shooter speelt zich af in Bangladesh en draait voornamelijk om realistische politieoperaties, waarbij tactiek en samenwerking belangrijker zijn dan simpelweg zoveel mogelijk kogels afvuren. Spelers kunnen het in verschillende missies opnemen tegen gewapende tegenstanders en krijgen onder andere te maken met gijzelingen en bomdreigingen. Dat kan samen met maximaal tien spelers in de coöperatieve multiplayer, maar ook alleen met ondersteuning van maximaal negen computergestuurde teamgenoten. Wie liever tegen andere spelers strijdt, kan terecht in de competitieve vijf-tegen-vijf-modi.

Om missies succesvol af te ronden, moeten spelers zorgvuldig hun aanpak bepalen. Zo kun je deuren forceren, verlichting uitschakelen en verschillende wapens en gadgets gebruiken om tegenstanders te verrassen. Ook krijgen spelers de hulp van een trouwe politiehond, die tijdens operaties onder andere kan helpen bij het afleiden van vijanden. De consoleversies ondersteunen vanaf de release volledige cross-play tussen PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Daarnaast worden zes cosmetische wapenpakketten gratis meegeleverd, waaronder Gold, Platinum, Titanium, Redline, Serpentine en Savanna. Deze pakketten waren eerder afzonderlijk verkrijgbaar op pc.

Zero Hour verschijnt op 3 december voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game is op dit moment al beschikbaar op pc.