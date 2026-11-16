The Sims FreePlay viert vijftienjarig bestaan met cadeaus en evenementen
Het is alweer vijftien jaar geleden dat The Sims FreePlay verscheen en dat laat Electronic Arts natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De mobiele levenssimulatiegame viert zijn verjaardag met gratis cadeaus, nostalgische evenementen en een aantal bijzondere beloningen. De feestelijkheden beginnen op 24 november en lopen door tot en met 15 december.
Spelers kunnen vanaf 24 november veertien dagen lang dagelijks een gratis cadeau ophalen door in te loggen. De verrassingen variëren van nostalgische voorwerpen en decoraties voor de Bouwmodus tot zelfs een schattige puppy. Op 15 december, de officiële verjaardag van The Sims FreePlay, ontvangen spelers nog een extra verjaardagscadeau. Deze verrassing kan tot en met 20 december via de inbox worden geclaimd.
Naast de cadeaus keren verschillende bekende evenementen terug in een feestelijk jasje. Van 24 november tot en met 5 december kunnen spelers aan de slag met 15th Birthday: Stay for the Party, een speciaal Influence Island-evenement waarin iconische voorwerpen uit de geschiedenis van de game vrij te spelen zijn. Een dag later begint 15th Birthday: FreePlay Replay, een Craft Challenge die tot 8 december beschikbaar blijft. Wie alle opdrachten voltooit, wordt beloond met een luxueus landhuis, inclusief een werkende Plumbob-waterfontein in de voortuin.
Vijftien jaar The Sims FreePlay heeft ondertussen voor behoorlijk wat bijzondere statistieken gezorgd. Sinds de lancering in 2011 hebben spelers wereldwijd bijna een half miljard SimTown-steden gebouwd. Ook de liefde bloeit nog altijd, want Sims hebben elkaar inmiddels zo'n 140 miljoen verlovingsringen gegeven. Daarnaast zijn er ongeveer 71 miljoen huisdieren geadopteerd, waaronder honden, katten, draken en minivarkentjes.
De game zelf is in de afgelopen vijftien jaar flink gegroeid. Waar spelers oorspronkelijk één wijk met maximaal zestien Sims konden beheren, is dat inmiddels uitgebreid naar vijf gebieden met ruimte voor 53 Sims. De catalogus bevat bovendien meer dan 37.000 verschillende voorwerpen voor de Bouwmodus en Creëer-een-Sim. Tot slot belooft het ontwikkelteam tijdens de festiviteiten alvast een eerste blik te werpen op de toekomst van The Sims FreePlay. Wat die plannen precies inhouden, blijft voorlopig nog een verrassing. Genoeg redenen dus om vanaf 24 november weer eens een bezoekje te brengen aan SimTown en de verjaardag mee te vieren.
The Sims FreePlay is nu beschikbaar op IOS en Android.
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