Top-down actiegame Conan: The Black Pyramid aangekondigd
Conan is terug! De 'barbaar' schittert in een nieuwe top-down actiegame, genaamd Conan: The Black Pyramid. Dit laten ontwikkelaar Games Farm en uitgever Grindstone weten middels een bombastische gameplaytrailer.
Conan: The Black Pyramid wordt beschreven als een actie-roguelite met RPG-elementen. Niet alleen Conan staat centraal in deze titel; maar liefst vijf vechtersbazen maken een opkomst, allen uit het gedeelde universum van Robert E. Howard. Denk hierbij aan Solomon Kane, Dark Agnes en andere helden. De sfeer kan het beste omschreven worden als een mix tussen nuchtere 'sword & sorcery' in combinatie met het krankzinnig makende kosmische horror. Het is aan de spelers om de brute combat te overmeesteren. Dit kan je doen door de perfecte build te schapen, maar je kan ook een vriend/vriendin uitnodigen voor coöperatieve sessies.
Conan: The Black Pyramid is beschikbaar in 2027 voor de pc.
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