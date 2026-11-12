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Top-down actiegame Conan: The Black Pyramid aangekondigd

Door Bram Noteboom
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Conan is terug! De 'barbaar' schittert in een nieuwe top-down actiegame, genaamd Conan: The Black Pyramid. Dit laten ontwikkelaar Games Farm en uitgever Grindstone weten middels een bombastische gameplaytrailer.

Conan: The Black Pyramid wordt beschreven als een actie-roguelite met RPG-elementen. Niet alleen Conan staat centraal in deze titel; maar liefst vijf vechtersbazen maken een opkomst, allen uit het gedeelde universum van Robert E. Howard. Denk hierbij aan Solomon Kane, Dark Agnes en andere helden. De sfeer kan het beste omschreven worden als een mix tussen nuchtere 'sword & sorcery' in combinatie met het krankzinnig makende kosmische horror. Het is aan de spelers om de brute combat te overmeesteren. Dit kan je doen door de perfecte build te schapen, maar je kan ook een vriend/vriendin uitnodigen voor coöperatieve sessies.

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Conan: The Black Pyramid is beschikbaar in 2027 voor de pc.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Conan: The Black Pyramid
Conan: The Black Pyramid

Ontwikkelaar

Games Farm

Uitgever

Grindstone

Release

2027

Platforms

PC
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