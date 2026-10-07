Twisted Metal's Sweet Tooth is ontdooid voor Halloween

Twisted Metals Sweet Tooth is al even verdwenen uit de gamingspace, maar schittert nog altijd in de Twisted Metal-serie. Sony Pictures kan echter wel wat spooky content gebruiken en dus is Sweet Tooth uit de vriezer gehaald voor wat komische horror op het online kanaal van de producent.

Dat Twisted Metal nog altijd afwezig is, blijft doodzonde. Gelukkig kunnen we genieten van Twisted Metal, een prima serie die gemiddeld een 7,5 op IMDb weet te scoren. Sweet Tooth keert nu echter terug in een miniserie genaamd Sweet Tooth Presents, die enkel op het YouTube-kanaal van Sony Pictures wordt uitgezonden. Zin in wat morbide humor? Schakel dan wekelijks in op het kanaal via de link in de bron.