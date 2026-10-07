Twisted Metal's Sweet Tooth is ontdooid voor Halloween
Twisted Metals Sweet Tooth is al even verdwenen uit de gamingspace, maar schittert nog altijd in de Twisted Metal-serie. Sony Pictures kan echter wel wat spooky content gebruiken en dus is Sweet Tooth uit de vriezer gehaald voor wat komische horror op het online kanaal van de producent.
Dat Twisted Metal nog altijd afwezig is, blijft doodzonde. Gelukkig kunnen we genieten van Twisted Metal, een prima serie die gemiddeld een 7,5 op IMDb weet te scoren. Sweet Tooth keert nu echter terug in een miniserie genaamd Sweet Tooth Presents, die enkel op het YouTube-kanaal van Sony Pictures wordt uitgezonden. Zin in wat morbide humor? Schakel dan wekelijks in op het kanaal via de link in de bron.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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