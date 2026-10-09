Ubisoft haalt Rainbow Six Mobile offline
Rainbow Six Mobile was geen lang leven beschoren. De mobiele actiegame wordt na minder dan een jaar offline gehaald door Ubisoft. Via social media bieden ze uitleg en andere details over de aanstaande annulering.
Je hebt tot 15 januari 2027 om Rainbow Six Mobile te spelen. Daarna is het game over voor dit mobiele uitstapje van de Rainbow Six-franchise. In de komende weken laat Ubisoft meer weten over de transities en wat spelers kunnen verwachten. Echt lang hebben fans niet van de game mogen genieten. Hoewel de titel een zogeheten 'soft launch' kende in 2023, vond de officiële release pas plaats in februari 2026. In de tussentijd zijn er wel vijftien seizoenen aan content geleverd, maar het is niet genoeg gebleken voor de langdurige ondersteuning van de mobiele game. De exacte reden voor de annulering wordt niet gegeven, maar het komt er vaak op neer dat de titel niet genoeg spelers (en dus centen) wist binnen te harken om de blijvende ontwikkeling te verantwoorden. Ubisoft dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de game en diens community.
Heb jij Rainbow Six Mobile gespeeld? Wat vond je ervan? Laat het ons weten.
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Nieuws
Rainbow Six Mobile verschijnt op 23 februari
Met een laptop over straat lopen is niet langer nodig. Op 23 februari verschijnt namelijk Rainbow Six Mobile voor iOS en Android. En ja, de game is gratis!1 reactie
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Trailer
Rainbow Six Mobile verschijnt wereldwijd in 2026
Na ruim drie jaar heeft Rainbow Six Mobile eindelijk een releasedatum gekregen. Ubisoft heeft onthuld dat de game volgend jaar wereldwijd lanceert.0 reacties
Op Google Play alleen al heeft deze game ergens tussen de 10-50 miljoen downloads, afgaande op de store pagina. Dan moeten er wel erg weinig spelers zijn blijven plakken, of dusdanig weinig geld uitgeven, om het niet de moeite waard te maken om de game online te houden.
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