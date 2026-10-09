Ubisoft haalt Rainbow Six Mobile offline

Rainbow Six Mobile was geen lang leven beschoren. De mobiele actiegame wordt na minder dan een jaar offline gehaald door Ubisoft. Via social media bieden ze uitleg en andere details over de aanstaande annulering.

Je hebt tot 15 januari 2027 om Rainbow Six Mobile te spelen. Daarna is het game over voor dit mobiele uitstapje van de Rainbow Six-franchise. In de komende weken laat Ubisoft meer weten over de transities en wat spelers kunnen verwachten. Echt lang hebben fans niet van de game mogen genieten. Hoewel de titel een zogeheten 'soft launch' kende in 2023, vond de officiële release pas plaats in februari 2026. In de tussentijd zijn er wel vijftien seizoenen aan content geleverd, maar het is niet genoeg gebleken voor de langdurige ondersteuning van de mobiele game. De exacte reden voor de annulering wordt niet gegeven, maar het komt er vaak op neer dat de titel niet genoeg spelers (en dus centen) wist binnen te harken om de blijvende ontwikkeling te verantwoorden. Ubisoft dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de game en diens community.

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