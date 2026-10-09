Uitgaven aan Switch 2 Game-Key Cards stijgt met 631 procent
Hate it or love it, Nintendo's Game-Key Cards lijken een blijvertje te worden. De fysieke kaartjes met daarop een sleutel zijn flink veel verkocht, hoofdzakelijk door de uitstekende thirdpartysupport voor Nintendo Switch 2. Nu blijkt uit een onderzoek van Circana dat de uitgaven aan Nintendo's Game-Key Cards in de Verenigde Staten met 631% zijn gestegen in het nog lopen kalenderjaar van 2026.
Marktonderzoeker Circana heeft via een rapport op Bluesky bekendgemaakt dat de uitgaven aan fysieke gamingproducten in 2026 met 5 procent zijn gestegen. Dat is niet per se door de overweldigende aandacht voor schijfjes, maar dankzij de explosieve omzetgroei van Game-Key Cards. De cartridges worden bestempeld als fysieke media, maar bevatten op wat data na geen volledige game. Een toename van 631 procent in de uitgaven aan Game-Key Cards vangt dan ook de 3 procent daling bij andere fysieke media op.
Het is op zich niet vreemd dat het percentage van de consumentenuitgaven aan Game-Key Cards stijgt. In 2026 zijn er aardig wat games op Game-Key Cards verschenen die als warme broodjes over de toonbank zijn gegaan. Denk hierbij aan games zoals Pokémon Pokopia, Elden Ring: Tarnished Edition, Pragmata, Resident Evil Requiem en meer.
Heb jij al een aantal Game-Key Cards in huis? En zijn Game-Key Cards volgens jou fysieke of digitale producten? Laat het weten in de comments!
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Ik zie het nut niet in van deze dingen. Je koopt digitaal met een omweg en een doosje. Een doosje met een stuk plastic dat direct na verzilvering onbruikbaar is (toch? Of oneindig inzetbaar?)
Stel je voor dat niemand dit kocht, dan had het een lucratieve aankoop kunnen zijn voor de verre toekomst, als een soort schaars Nintendo-try-out hebbe-dingetje. Waarbij iedereen tegen die tijd vast denkt = dat mensen hier ingetrapt zijn he.
Neuh, ik koop wel gewoon digitaal. Heb ik de game direct en met een aanbieding (anders koop ik de meeste games niet). Dat doosje vind ik 0 toegevoegde waarde hebben.
Het is ook niet alsof je een andere keuze hebt. Of een key gamecard of digitaal.
Volledig op card is er gewoon niet bij voor de meeste developers ivm weinig ruimte.
Alsnog prima dat het er is maar laten we niet doen dat het fysiek is, het is gewoon digitaal
Ik zie GKC’s wel als fysiek. Het is een mooi alternatief voor code in a box, want je kunt ze gewoon doorverkopen. Het is een logische stap van uitgevers om kosten te drukken ivm de hoge prijzen van flashkaarten.
Ik heb er iig geen problemen mee. Ik speel de game uit en verkoop hem daarna weer (op enkele games na die ik wel bewaar). Dat is straks met Sony niet meer mogelijk en betaal je de hoofdprijs (die alleen Sony bepaalt door gebrek aan concurrentie).
Nadeel is alleen: kun je over 20 jaar de game nog spelen als de servers van Nintendo niet meer online zijn? Dat probleem heb je niet met een game in z’n geheel op een kaartje.
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