Uitgaven aan Switch 2 Game-Key Cards stijgt met 631 procent

Hate it or love it, Nintendo's Game-Key Cards lijken een blijvertje te worden. De fysieke kaartjes met daarop een sleutel zijn flink veel verkocht, hoofdzakelijk door de uitstekende thirdpartysupport voor Nintendo Switch 2. Nu blijkt uit een onderzoek van Circana dat de uitgaven aan Nintendo's Game-Key Cards in de Verenigde Staten met 631% zijn gestegen in het nog lopen kalenderjaar van 2026.

Marktonderzoeker Circana heeft via een rapport op Bluesky bekendgemaakt dat de uitgaven aan fysieke gamingproducten in 2026 met 5 procent zijn gestegen. Dat is niet per se door de overweldigende aandacht voor schijfjes, maar dankzij de explosieve omzetgroei van Game-Key Cards. De cartridges worden bestempeld als fysieke media, maar bevatten op wat data na geen volledige game. Een toename van 631 procent in de uitgaven aan Game-Key Cards vangt dan ook de 3 procent daling bij andere fysieke media op.

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Het is op zich niet vreemd dat het percentage van de consumentenuitgaven aan Game-Key Cards stijgt. In 2026 zijn er aardig wat games op Game-Key Cards verschenen die als warme broodjes over de toonbank zijn gegaan. Denk hierbij aan games zoals Pokémon Pokopia, Elden Ring: Tarnished Edition, Pragmata, Resident Evil Requiem en meer.

Heb jij al een aantal Game-Key Cards in huis? En zijn Game-Key Cards volgens jou fysieke of digitale producten? Laat het weten in de comments!