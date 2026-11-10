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Vliegtuig geëvacueerd door gesprek over Call of Duty

Door Hannah Herzberg
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Zondagavond leidde een gesprek via FaceTime tot de evacuatie van een vliegtuig en de aanhouding van een persoon, meldt de politie.

Voor het vertrek van een vlucht vanaf Ontario International Airport in Californië (en dus niet Canada; ik was ook even in de war) hoorde een passagier iemand over ‘bommen’ en ‘ontploffingen’ praten. Dit meldde hij bij het vliegtuigpersoneel. Daarop volgden meerdere evacuaties, waaronder die van het vliegtuig zelf en de gehele tweede terminal van het vliegveld. Daarnaast werd de persoon in kwestie aangehouden. Tijdens zijn verhoor legde hij uit dat hij aan het bellen was terwijl hij online Call of Duty speelde. Het hele vliegtuig werd doorzocht, maar er werd niets verdachts aangetroffen. Van een strafbaar feit was dan ook geen sprake. Alle passagiers, waaronder de aangehouden persoon, konden later weer aan boord gaan om hun reis voort te zetten.

Call of Duty Modern Warfare 4 Review in Progress5

Om welk deel van Call of Duty het precies gaat, is niet bekend.

Bron: CBS News
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 18 reviews 147 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
1 minuut geleden

Only in America, land of fhe free and the home of the cowards 😜

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl10 Deel van het meubilair
4 minuten geleden

Even kritisch nadenken zit er niet in bij deze passagiers, terroristen spreken meestal niet over het feit dat er bommen in een vliegtuig zitten...in een vliegtuig...in het engels...met tientallen mensen om hun heen.

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
13 minuten geleden
GIF via GIPHY
1
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