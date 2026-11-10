Vliegtuig geëvacueerd door gesprek over Call of Duty

Zondagavond leidde een gesprek via FaceTime tot de evacuatie van een vliegtuig en de aanhouding van een persoon, meldt de politie.

Voor het vertrek van een vlucht vanaf Ontario International Airport in Californië (en dus niet Canada; ik was ook even in de war) hoorde een passagier iemand over ‘bommen’ en ‘ontploffingen’ praten. Dit meldde hij bij het vliegtuigpersoneel. Daarop volgden meerdere evacuaties, waaronder die van het vliegtuig zelf en de gehele tweede terminal van het vliegveld. Daarnaast werd de persoon in kwestie aangehouden. Tijdens zijn verhoor legde hij uit dat hij aan het bellen was terwijl hij online Call of Duty speelde. Het hele vliegtuig werd doorzocht, maar er werd niets verdachts aangetroffen. Van een strafbaar feit was dan ook geen sprake. Alle passagiers, waaronder de aangehouden persoon, konden later weer aan boord gaan om hun reis voort te zetten.

Om welk deel van Call of Duty het precies gaat, is niet bekend.