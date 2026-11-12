Voormalig Tekken-eindbaas Harada geen fan van XBOX Series S

De ex-topman van de Tekken-franchise heeft onlangs zijn mening gegeven over de XBOX Series S. Hij neemt hierbij geen blad voor de mond en dit zorgt voor de nodige discussies op diverse internet-fora.

Katsuhiro Harada nam deze week deel aan de afsluitende sessie van de Console Game Developers Conference in Seoul, Zuid-Korea. Hij werd onder andere vergezeld door ex-Sony baas Shuhei Yoshida, CD Project Red associate game director Paweł Sasko, Shift Up CTO DongKi Lee en andere belangrijke namen in de game-industrie. Toen de discussie over 'pc's versus consoles' losbarstte, zocht Harada contact met een senior-personeelslid van XBOX in het publiek. Hij grapte dat hij 'wenste dat de XBOX Series S niet bestond', al werd dit opgevolgd door een serieus gesprek over de minder sterke hardware van de console.

Het is niet de eerste keer dat de XBOX Series S in opspraak komt. Sasko geeft aan dat ze inderdaad hun code enorm goed moeten optimaliseren, om zo ervoor te zorgen dat een release op het platform mogelijk is. De Cyberpunk 2 director geeft verder aan dat het uiteindelijk een goed iets is, omdat hierdoor de game een betere performance kent op alle platformen. Harada claimt daarnaast dat het een 'ongemakkelijke situatie is' vanwege het feit dat het veel overlap kent met de XBOX Series X, maar dan met minder rekenkracht:

When porting to Switch 2, developers can shift their mindset to ‘Switch 2 is a distinct device for Nintendo fans’. But with Xbox, after delivering your absolute best output, it feels like having to do extra work for a slightly weaker child. Katsuhiro Harada

Uiteraard zorgt voornamelijk de bovenstaande uitspraak voor de nodige discussies tussen gameliefhebbers. Waar de een de statement wel kan begrijpen, is de ander er minder van gediend. Vooral binnen de pc-community worden de woorden niet op prijs gesteld, aangezien vele gebruikers minder krachtige apparaten hebben om te gamen en gezien de nieuwe materialen om te upgraden steeds duurder worden, dit een realiteit is voor veel spelers. Ze willen dus liever niet dat ontwikkelaars minder moeite steken in het optimaliseren van hun games, voordat ze worden uitgebracht.

Wat denk jij? Moeten minder sterke platformen er simpelweg aan geloven of moeten ontwikkelaars meer tijd steken in optimalisatie?