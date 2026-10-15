Wraakgame Acts of Blood duikt op in december, console-versie volgt later

Eksil Team en Big Fan Games slaan de handen ineen voor de release van Acts of Blood. De pc-versie is over enkele maanden al te spelen, terwijl de console-versie iets langer op zich laat wachten. Dit werd bekendgemaakt tijdens IGN Fall Fan Fest 2026.

Acts of Blood speelt zich af in de Indonesische onderwereld, waar protagonist Hendra op zoek is naar gerechtigheid. Nadat zijn familie op bloederige wijze wordt vermoord en de overheid hem in de steek laat, neemt hij zelf het initiatief. Hij gaat op jacht naar de criminelen die verantwoordelijk zijn voor de wandaden en schakelt ze één voor één uit. Of het nou gaat om een simpele goon of een invloedrijke eindbaas: ze gaan allemaal neer. De gameplay en setting kunnen op veel lof rekenen van de spelers in de comments. De vergelijkingen met Sifu, Sleeping Dogs en de film Raid worden snel gemaakt; wat al complimenten zijn an sich. Het is nog even afwachten of Eksil Team de hoge verwachtingen kan waarmaken, maar in de tussentijd kan je alvast de nieuwste gameplaytrailer bekijken:

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Acts of Blood is beschikbaar vanaf 4 december 2026 voor de pc. De PS5- en Xbox Series X|S-versie komen in vroeg 2027 uit.