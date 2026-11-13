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XBOX bevestigt bestaan Wolfenstein 3

Door Bram Noteboom
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De kogel is door de kerk! XBOX-CEO Asha Sharma laat via social media weten dat MachineGames aan Wolfenstein 3 werkt. De aankondiging werd gedaan tijdens de vieringen van het 25-jarige jubileum.

Sharma noemt Wolfenstein een van de belangrijkste gamefranchises en geeft aan dat MachineGames uitstekend werk verricht. Ze deelt verder een pagina van het script, waarin we zien dat hoofdstuk 1 de naam 'Nazitraz' draagt. In een verhoorkamer maakt B.J. Blazkowicz, oftewel 'Terror Billy', zich klaar om een Duits mannetje genaamd Otto eens goed aan de tand te voelen. Laten we hopen voor de beste man dat hij nog een paar tanden overheeft na het intieme gesprek. Of niet, afhankelijk welke intenties ene Otto heeft. Hoe dan ook: er komt nu een einde aan de vele geruchten rondom Wolfenstein 3 en we kunnen met een gerust hart gaan wachten, aangezien de FPS nu officieel is aangekondigd.

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Wolfenstein 3 kent verder nog geen releasedatum of releasewindow. Ook de platformen zijn nog niet bekendgemaakt.

Bron: Asha Sharma
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5849 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Wolfenstein 3
Wolfenstein 3

Ontwikkelaar

MachineGames

Uitgever

Bethesda

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl17 Final Form
2 uur geleden

MEIN LEBEN!

Heb hier veel zin in.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Hopelijk deze generatie nog maar dat is misschien een iets te positieve gedachte van mij.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Ben benieuwd!

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Heb 4 maanden geleden nog wolfenstein the new order en wolfenstein 2 the new colossus uitgespeeld. Wat een games. Ongelooflijk ook dat ze er zo goed uit zien, zelfs in 2026. Laat deeltje 3 maar spoedig komen. Day 1 aankoop, MITS het ver uit de buurt blijft van wat wolfenstein youngblood was 🤣

1
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Super vet, deel 2 was echt cool, ik begrijp dat ID ook met Machine games hieraan werkt dus wordt vast fucking cool

Die spin off Wolfenstein met die zusjes gaan we maar even vergeten

0
Avatar zeroday
zeroday
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

Top, kijk er naar uit! Hopelijk een old fashioned shooter, zonder meuk dat een statement moet maken.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

En nu nog 5 jaar wachten

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

Ik had liever een nieuwe Indiana Jones gezien.

0
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