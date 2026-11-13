XBOX bevestigt bestaan Wolfenstein 3
De kogel is door de kerk! XBOX-CEO Asha Sharma laat via social media weten dat MachineGames aan Wolfenstein 3 werkt. De aankondiging werd gedaan tijdens de vieringen van het 25-jarige jubileum.
Sharma noemt Wolfenstein een van de belangrijkste gamefranchises en geeft aan dat MachineGames uitstekend werk verricht. Ze deelt verder een pagina van het script, waarin we zien dat hoofdstuk 1 de naam 'Nazitraz' draagt. In een verhoorkamer maakt B.J. Blazkowicz, oftewel 'Terror Billy', zich klaar om een Duits mannetje genaamd Otto eens goed aan de tand te voelen. Laten we hopen voor de beste man dat hij nog een paar tanden overheeft na het intieme gesprek. Of niet, afhankelijk welke intenties ene Otto heeft. Hoe dan ook: er komt nu een einde aan de vele geruchten rondom Wolfenstein 3 en we kunnen met een gerust hart gaan wachten, aangezien de FPS nu officieel is aangekondigd.
Wolfenstein 3 kent verder nog geen releasedatum of releasewindow. Ook de platformen zijn nog niet bekendgemaakt.
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Hopelijk deze generatie nog maar dat is misschien een iets te positieve gedachte van mij.
Heb 4 maanden geleden nog wolfenstein the new order en wolfenstein 2 the new colossus uitgespeeld. Wat een games. Ongelooflijk ook dat ze er zo goed uit zien, zelfs in 2026. Laat deeltje 3 maar spoedig komen. Day 1 aankoop, MITS het ver uit de buurt blijft van wat wolfenstein youngblood was 🤣
Super vet, deel 2 was echt cool, ik begrijp dat ID ook met Machine games hieraan werkt dus wordt vast fucking cool
Die spin off Wolfenstein met die zusjes gaan we maar even vergeten
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