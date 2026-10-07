XBOX-CEO noemt Project Helix 'familie van apparaten'
Volgens XBOX-CEO Asha Sharma bestaat Project Helix uit een 'familie van apparaten' met veel spelers 'on-the-go'. Deze statements kwamen voort uit een toespraak naar het personeel van de Microsoft gaming-divisie.
Windows Central rapporteert een exclusief artikel over de woorden die zijn gedeeld. Asha Sharma, de nieuwe leider binnen het XBOX-departement en de hoofdverantwoordelijke voor de zogeheten 'XBOX-reset', spreekt het personeel aan in de meest recente 'town hall meeting'. Uiteraard werden de nodige veranderingen besproken, maar ook Project Helix kwam aan bod. Zoals Sharma nu al een paar keer heeft herhaald: de XBOX-consoles blijven een centraal onderdeel van de business. De next-gen plannen van Microsoft blijven nog gehuld in de nodige mysterie, maar een tipje van de sluier werd vrijgegeven door de XBOX-CEO:
Wat hoop jij te zien van Project Helix? Laat het ons vooral weten.
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Word al lichtelijk hyped voor de next gen ben echt benieuwd wanneer we meer informatie krijgen.
Ben benieuwd hoe ze er uit gaan zien, en wanneer er meer duidelijkheid over gegeven gaat worden. Als maar geen console wordt die op Windows draait of iets 😅 .
Heel benieuwd. Hoop toch op een pc hybride console maar denk dat dit het niet zal gaan worden uiteindelijk. Zullen wel qua handhelds weer gaan samenwerken met ASUS.
Hopelijk een betaalbare console het is van grote krankzinnigheid dat de Series x nu rond de 900 euro kost nieuw.
Wat ik hoop te zien?
Een betaalbare next gen console met discdrive en goede (exclusieve)games. Dat lijkt me niet te veel gevraagd 😉
Praten over de nieuwe gen consoles.. Blijft toch altijd een kerst gevoel.
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