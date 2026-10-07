XBOX-CEO noemt Project Helix 'familie van apparaten'

Volgens XBOX-CEO Asha Sharma bestaat Project Helix uit een 'familie van apparaten' met veel spelers 'on-the-go'. Deze statements kwamen voort uit een toespraak naar het personeel van de Microsoft gaming-divisie.

Windows Central rapporteert een exclusief artikel over de woorden die zijn gedeeld. Asha Sharma, de nieuwe leider binnen het XBOX-departement en de hoofdverantwoordelijke voor de zogeheten 'XBOX-reset', spreekt het personeel aan in de meest recente 'town hall meeting'. Uiteraard werden de nodige veranderingen besproken, maar ook Project Helix kwam aan bod. Zoals Sharma nu al een paar keer heeft herhaald: de XBOX-consoles blijven een centraal onderdeel van de business. De next-gen plannen van Microsoft blijven nog gehuld in de nodige mysterie, maar een tipje van de sluier werd vrijgegeven door de XBOX-CEO:

We will certainly have a great console first, but we also know that many players will be on the go. There are some things that we are the best in the world to manufacture, and there are other things that we will partner on. So, we will be sharing more about that as our plans develop. The operating system is starting to look really good. We're very excited about this. Asha Sharma

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