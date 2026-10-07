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XBOX-CEO noemt Project Helix 'familie van apparaten'

Door Bram Noteboom
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Volgens XBOX-CEO Asha Sharma bestaat Project Helix uit een 'familie van apparaten' met veel spelers 'on-the-go'. Deze statements kwamen voort uit een toespraak naar het personeel van de Microsoft gaming-divisie.

Windows Central rapporteert een exclusief artikel over de woorden die zijn gedeeld. Asha Sharma, de nieuwe leider binnen het XBOX-departement en de hoofdverantwoordelijke voor de zogeheten 'XBOX-reset', spreekt het personeel aan in de meest recente 'town hall meeting'. Uiteraard werden de nodige veranderingen besproken, maar ook Project Helix kwam aan bod. Zoals Sharma nu al een paar keer heeft herhaald: de XBOX-consoles blijven een centraal onderdeel van de business. De next-gen plannen van Microsoft blijven nog gehuld in de nodige mysterie, maar een tipje van de sluier werd vrijgegeven door de XBOX-CEO:

We will certainly have a great console first, but we also know that many players will be on the go. There are some things that we are the best in the world to manufacture, and there are other things that we will partner on. So, we will be sharing more about that as our plans develop. The operating system is starting to look really good. We're very excited about this.
Asha Sharma

Project Helix

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Bron: Windows Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5622 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
1 minuut geleden

Sinds ik gamepass heb opgezegd heeft de xbox misschien nog twee keer aangestaan om een dvd te draaien.
Ik sla de volgende generatie denk ik over. Playstation hetzelfde verhaal.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Word al lichtelijk hyped voor de next gen ben echt benieuwd wanneer we meer informatie krijgen.

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Ben benieuwd hoe ze er uit gaan zien, en wanneer er meer duidelijkheid over gegeven gaat worden. Als maar geen console wordt die op Windows draait of iets 😅 .

0
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Dat hele on the go hoeft van mij niet. Of dat nu een handheld is of cloud gaming, ik heb er nul interesse in. Een pure console is wat ik wil. Echter volstaat de Series X voor mij prima. Een reden om over te stappen zie ik nu nog niet

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Heel benieuwd. Hoop toch op een pc hybride console maar denk dat dit het niet zal gaan worden uiteindelijk. Zullen wel qua handhelds weer gaan samenwerken met ASUS.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Hopelijk een betaalbare console het is van grote krankzinnigheid dat de Series x nu rond de 900 euro kost nieuw.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Wat ik hoop te zien?

Een betaalbare next gen console met discdrive en goede (exclusieve)games. Dat lijkt me niet te veel gevraagd 😉

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Praten over de nieuwe gen consoles.. Blijft toch altijd een kerst gevoel.

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