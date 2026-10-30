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Yer a wizard, Harry! HBO deelt eerste poster van Harry Potter en de Steen der Wijzen

Door Rudy Wijnberg
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Kijken jullie een beetje uit naar de release van Harry Potter and the Philosopher's Stone op HBO Max? De serie gaat op 25 december in première op HBO en om alvast een beetje warm te maken, onthult de streamingdienst nu de eerste poster van Harry Potter en de Steen der Wijzen.

Reis terug in de tijd en start waar het allemaal begon. Harry Potter en de Steen der Wijzen is een achtdelige serie waarin we een piepjonge Harry zien ontpoppen van gewone jongen in de bezemkast tot superster van de tovenaars. Deze serie kent een volledig nieuwe cast die de kans krijgt om de langlopende filmfranchise gebaseerd op de boeken van J.K. Rowling te evenaren. Hoewel de eerste poster nog niet al te veel verklapt, kunnen we wel wat nieuwe details spotten. Zo zien we in de weerspiegeling van Harry’s bril het nieuwe Zweinstein (Hogwarts)!

Harry Potter en de Steen der Wijzen PosterSkydance

In de hoofdrollen zien we onder andere Dominic McLaughlin (Grow, Gifted) als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Griffel, Alastair Stout als Ron Wemel, John Lithgow (3rd Rock from the Sun, Dexter) als Albus Perkamentus, Janet McTeer als Minerva Anderling (MobLand, Ozark), Paapa Essiedu (I May Destroy You, The Outrun) als Severus Sneep en Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) als Rubeus Hagrid.

Is dit een serie die je sowieso gaat kijken of skip je Harry Potter in zijn geheel? Laat het weten in de comments!

Bron: Skydance
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2854 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
23 minuten geleden

Hopelijk een goede serie!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl11 Commander
28 minuten geleden bewerkt

Ben net begonnen met het lezen van het eerste boek. Stond al jaren lang op mij to-do-lijstje. De komst van de serie was voor mij de reden dit eindelijk te doen. Zit er gelijk helemaal in.

Dus nu het boek even uitlezen, dan de film nog een keer kijken en dan ben ik helemaal klaar voor de serie. Volgend jaar hetzelfde recept.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl9 NPC 2.0
57 minuten geleden

Jammer dat de serie een wekelijkse episode krijgt.
Heb liever het hele seizoen in één keer online.

1
Avatar Lonk
Lonk
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Kan niet wachten om dat bewerkte gebit te zien.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Ik heb zoveel zin in deze serie!👀

0
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Heb hier echt het volste vertrouwen in. Can't wait! De sfeer hitte precies goed in de trailer, dus ik ben om.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Ik hoor de anti woke mensen hun messen alweer slijpen.

0
Avatar JustB
JustB
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Normaal geef ik nooit zoveel om reboots en al helemaal niet als het gaat om series of films die me dicht bij t hart liggen! Maar bij deze kijk ik er zo erg naar uit! Vind de casting op Snape na erg goed!

0
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