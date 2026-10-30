Yer a wizard, Harry! HBO deelt eerste poster van Harry Potter en de Steen der Wijzen
Kijken jullie een beetje uit naar de release van Harry Potter and the Philosopher's Stone op HBO Max? De serie gaat op 25 december in première op HBO en om alvast een beetje warm te maken, onthult de streamingdienst nu de eerste poster van Harry Potter en de Steen der Wijzen.
Reis terug in de tijd en start waar het allemaal begon. Harry Potter en de Steen der Wijzen is een achtdelige serie waarin we een piepjonge Harry zien ontpoppen van gewone jongen in de bezemkast tot superster van de tovenaars. Deze serie kent een volledig nieuwe cast die de kans krijgt om de langlopende filmfranchise gebaseerd op de boeken van J.K. Rowling te evenaren. Hoewel de eerste poster nog niet al te veel verklapt, kunnen we wel wat nieuwe details spotten. Zo zien we in de weerspiegeling van Harry’s bril het nieuwe Zweinstein (Hogwarts)!
Skydance
In de hoofdrollen zien we onder andere Dominic McLaughlin (Grow, Gifted) als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Griffel, Alastair Stout als Ron Wemel, John Lithgow (3rd Rock from the Sun, Dexter) als Albus Perkamentus, Janet McTeer als Minerva Anderling (MobLand, Ozark), Paapa Essiedu (I May Destroy You, The Outrun) als Severus Sneep en Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) als Rubeus Hagrid.
Is dit een serie die je sowieso gaat kijken of skip je Harry Potter in zijn geheel? Laat het weten in de comments!
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Ben net begonnen met het lezen van het eerste boek. Stond al jaren lang op mij to-do-lijstje. De komst van de serie was voor mij de reden dit eindelijk te doen. Zit er gelijk helemaal in.
Dus nu het boek even uitlezen, dan de film nog een keer kijken en dan ben ik helemaal klaar voor de serie. Volgend jaar hetzelfde recept.
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