25 originele XBOX-games nu speelbaar op pc via Backward Compatibility
Via het XBOX Backward Compatibility-programma zijn 25 klassieke XBOX-titels nu speelbaar op de pc. Dit nieuws werd vrijgegeven tijdens de vieringen van het 25-jarige jubileum bij de groene gamegigant.
Van de vier proefgames tot 21 nieuwe entrees; de teller staat nu op 25 originele XBOX-titels die speelbaar zijn op alle platformen binnen het Microsoft ecosysteem, dus ook je pc. Spelers krijgen de mogelijkheid om hierbij gebruik te maken van pc-features, zoals volledige mous-and-keyboard ondersteuning. Interesse in toegang? Wel een paar zaken om op een rijtje te hebben: je dient gebruik te maken van Windows 11 en een digitale licentie (of in sommige gevallen een Game Pass-abonnement) te hebben om de games te kunnen spelen. Via XBOX Wire wordt de volledige lijst vrijgegeven, maar voor het gemak knallen we die ook even hieronder:
- Armed and Dangerous
- Disney’s Chicken Little
- The Elder Scrolls III: Morrowind (also available with XBOX Game Pass)
- Grabbed by the Ghoulies (also available with XBOX Game Pass)
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
- Red Faction II
- Secret Weapons Over Normandy
- Star Wars Battlefront
- Star Wars Battlefront II
- Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Starfighter
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: Starfighter – Special Edition
- Star Wars: The Clone Wars
- Thrillville
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters: Future Perfect
- BLiNX: The Time Sweeper (was al beschikbaar)
- Conker: Live and Reloaded (was al beschikbaar)
- Crimson Skies: High Road to Revenge (was al beschikbaar)
- Fuzion Frenzy (was al beschikbaar)
En dat is nog niet alles. Als bonus krijgen Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, BLiNX: The Time Sweeper en Conker: Live and Reloaded achievement-ondersteuning. Voor het eerst in de geschiedenis van de XBOX-console kun je dus digitale trofeeën behalen in deze originele XBOX-games. Ook laat men weten dat er in de toekomst meer originele XBOX-games naar de pc worden gebracht.
Zitten er oude pareltjes tussen die jij graag afspeelt op moderne hardware? Laat het ons gerust weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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