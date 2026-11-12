25 originele XBOX-games nu speelbaar op pc via Backward Compatibility

Via het XBOX Backward Compatibility-programma zijn 25 klassieke XBOX-titels nu speelbaar op de pc. Dit nieuws werd vrijgegeven tijdens de vieringen van het 25-jarige jubileum bij de groene gamegigant.

Van de vier proefgames tot 21 nieuwe entrees; de teller staat nu op 25 originele XBOX-titels die speelbaar zijn op alle platformen binnen het Microsoft ecosysteem, dus ook je pc. Spelers krijgen de mogelijkheid om hierbij gebruik te maken van pc-features, zoals volledige mous-and-keyboard ondersteuning. Interesse in toegang? Wel een paar zaken om op een rijtje te hebben: je dient gebruik te maken van Windows 11 en een digitale licentie (of in sommige gevallen een Game Pass-abonnement) te hebben om de games te kunnen spelen. Via XBOX Wire wordt de volledige lijst vrijgegeven, maar voor het gemak knallen we die ook even hieronder:

Armed and Dangerous

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind (also available with XBOX Game Pass)

Grabbed by the Ghoulies (also available with XBOX Game Pass)

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

BLiNX: The Time Sweeper (was al beschikbaar)

Conker: Live and Reloaded (was al beschikbaar)

Crimson Skies: High Road to Revenge (was al beschikbaar)

Fuzion Frenzy (was al beschikbaar)

En dat is nog niet alles. Als bonus krijgen Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, BLiNX: The Time Sweeper en Conker: Live and Reloaded achievement-ondersteuning. Voor het eerst in de geschiedenis van de XBOX-console kun je dus digitale trofeeën behalen in deze originele XBOX-games. Ook laat men weten dat er in de toekomst meer originele XBOX-games naar de pc worden gebracht.

Zitten er oude pareltjes tussen die jij graag afspeelt op moderne hardware? Laat het ons gerust weten!