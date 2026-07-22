XBOX lanceert Backward Compatibility voor pc

Het XBOX Backward Compatibility-programma keert terug met een verrassende update. Ditmaal worden klassieke games speelbaar gemaakt op de pc.

Mocht je nog niet bekend zijn geraakt met het XBOX Backward Compatibility-programma: het is een manier om je oudgediende Xbox en Xbox 360-games op moderne hardware te spelen. In principe begon deze dienst voor de Xbox One en Xbox Series X|S, maar nu wordt er ruimte gemaakt om het gehele XBOX-ecosysteem te dienen. XBOX Backward Compatibility wordt vandaag naar de pc (met Windows 11) en passende handhelds, zoals de ROG XBOX Ally en XBOX Ally X, gebracht.

XBOX geeft aan dat je persoonlijke bibliotheek aan games meer is dan simpelweg een collectie aan titels. Het XBOX Backward Compatibility-programma wordt verder uitgebreid om je games overal mee naar toe te kunnen nemen. XBOX noemt het verder een manier om preservatie te versterken. De dienst begint met het uitbrengen van deze vier klassiekers:

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

De vier games zijn onderdeel van XBOX Game Pass, maar mocht je ze gekocht hebben in de loop der jaren, kan je ze ook op pc en handheld spelen via een digitale licentie. Wellicht is dit dan ook een eerste stap in het disc to digital-initiatief. Verder worden technische snufjes toegevoegd, zoals 4x resolution upscaling, VSync support, Full-screen en Windowed display-modi, anisotropic filtering, verbeterde anti-aliasing en meer. XBOX sluit het bericht af met het nieuws dat er achievements worden toegevoegd aan klassieke XBOX-games later dit jaar, maar het viertal hierboven mag alvast van deze felbegeerde feature genieten.

Ga jij deze games uitproberen op de pc? Laat het ons gerust weten!