Ben je het D23-nieuws al een beetje zat? Disney's evenement zit bomvol nieuws, niet alleen op het gebied van games, maar natuurlijk ook wanneer het aankomt op film. Zo hebben Disney en Pixar een flink aantal trailers vertoond tijdens het evenement. Denk hierbij aan trailers van Frozen 3, Gatto, Zootopia 3, Lilo & Stitch 2, Tangled live-action, Disney’s Hexed, The Incredibles 3, Coco 2 en het aangekondigde Ghost Market!

Het lijkt erop dat Disney vooralsnog niet voornemens is om de daadwerkelijke trailers live te zetten. Daarom moeten we het bij deze even doen met beelden vanuit de zaal. Mochten de officiële trailers geüpload worden, dan werken we dit overzicht uiteraard bij met de beelden.

Frozen 3

Tijdens het gigantische Disney D23-event in Anaheim, Californië, zijn er een flink aantal films vertoond. Zo zien we een uitgebreid optreden gevolgd door een trailer van Frozen 3, waarin Elsa kennismaakt met een nieuwe vijand die lijkt te beschikken over Elsa's eigen ijskrachten. Frozen 3 verschijnt ergens in november 2027 in de bioscoop.

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Zootopia 3

Is Frozen niet zo je ding, wellicht dat de volgende dan meer in je staatje ligt. Tijdens de show zien we nieuwe beelden van Zootopia 3. De opvolger van het bijzonder populaire Zootopia 2 stond garant voor flink wat gejoel dankzij een korte trailer waarin we te weten komen dat een roofvogel de stad onveilig maakt. Niet bekend met Zootopia? Wellicht dat de naam Zootropolis dan een belletje doet rinkelen. De franchise gaat namelijk gebukt onder diverse namen, afhankelijk van de regio.

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Gatto

Het eerder aangekondigde Gatto weet tijdens D23 flink wat minuten op te slokken. De film gaat over een zwarte kat die in Venetië woont en voor de maffia werkt. Gatto kent een compleet nieuwe stijl binnen de Pixar-line-up. De film wordt namelijk gesierd door een haast schilderachtige stijl die bijzonder goed werkt. Gatto verschijnt in maart 2027 in de bioscoop.

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Coco 2

Pixar heeft een flink aantal projecten in ontwikkeling. Zo is ook Coco 2 onthuld. Coco is meermaals voorbijgekomen dit weekend, zo zien we Coco terug in Kingdom Hearts 4. Het betreft hierbij echter een gloednieuwe film, waarin hoofdrolspeler Miguel flink ouder is geworden. Sommige dingen veranderen echter nooit, want het is wederom Ernesto de la Cruz die de rol van slechterik vervult. Verwacht niet dat je de komende periode naar de bioscoop kunt om de film te zien. Tegen die tijd ben je namelijk zelf ook een flink stuk ouder. Coco 2 verschijnt in november 2029 in de bioscoop.

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The Incredibles 3

Zoek je een film die iets eerder verschijnt dan Coco 2? Wellicht is de onthulling van The Incredibles 3 iets voor jou. De franchise waarin een familie van superhelden centraal staat, keert terug. Uiteraard met een nieuwe vijand. Wie dat is, ontdekken we helaas pas in de zomer van 2028, wanneer The Incredibles 3 in de bioscoop verschijnt.

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Ghost Market

Een van de leukere verrassingen is wat mij betreft de aankondiging van Ghost Market. In de aankomende Pixar-film zien we hoe een jong, nogal bijdehand jongetje zich per ongeluk onderdompelt in de wereld van ghost hunting. De film lijkt mooi gebruik te maken van de vele ghosthunting-tv-programma's, waarbij Kyle, zoals het jongetje heet, van alles lijkt te schrikken, maar toch doorzet om dingen als content creator zijnde vast te leggen. Ghost Market moet in de lente van 2028 verschijnen.

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Disney's Hexed

Disney's Hexed is de film die het snelst komt te verschijnen. In de aankomende film horen we een sterrencast met namen zoals Walton Goggins, Jodie Foster en CeeLo Green. Hexed draait om een tiener en haar moeder die ontdekken dat het meisje beschikt over magische krachten waar ze plotseling mee om moet leren gaan. Disney's Hexed verschijnt op 26 november 2026 wereldwijd in de bioscoop.

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Tangled: Live-action

Als je dacht dat D23 enkel in het teken stond van animatie, dan heb je het mooi mis. Disney's Tangled krijgt namelijk een live-actionverfilming. Op zich niet vreemd, zo zijn de afgelopen jaren films zoals The Lion King, Aladdin en De Kleine Zeemeermin voorzien van een soortgelijke behandeling. In de live-action Tangled-film zien we Teagan Croft (Titans) als Rapunzel, Kathryn Hahn (WandaVision) als Mother Gothel en Milo Manheim (School Spirits) als Flynn Rider. Tangled Live-Action staat gepland voor een release op 31 maart 2028.

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Lilo & Stitch 2

Lilo & Stitch kan natuurlijk niet ontbreken tijdens D23. De franchise is plots mateloos populair onder de jeugd en Disney lijkt daar lekker op te kapitaliseren. Met een korte teaser komen we te weten dat Lilo & Stitch 2 in productie is. De film draait, zoals verwacht, om Stitch, maar ook om een soortgelijk wezen in het roze. Is dit Stitch's grote kans op een gezin? We komen erachter in de zomer van 2028, wanneer Lilo & Stitch 2 komt te verschijnen.

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Zo, en dat waren dan alle Disney- en Pixar-aankondigingen die tijdens Disney's D23 voorbij zijn gekomen. Op welke film zit jij het meeste te wachten? Laat het weten in de comments! Mochten Disney of Pixar de officiële trailers uploaden, dan werken wij dit bericht uiteraard bij.