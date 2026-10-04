Bombastische trailer geeft voorproefje van Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day barst op 6 oktober 2026 los. De Xbox-console-exclusive heeft in onze Gears of War: E-Day-review flink punten weten te scoren en aan de launchtrailer kun je direct zien waarom dat is.

Een terugkeer naar de good old Xbox 360-era, zo beschrijft Bram de campagne van Gears of War: E-Day. De aankomende game is een prequel pur sang, waarbij we de invasie van de Locust vanaf het eerste moment meekrijgen. In de hoofdrol zien we niemand minder dan Marcus Fenix, bijgestaan door zijn partner in crime Dominic 'Dom' Santiago. Hoewel de game flink wat verhaal weet te bieden, draait het natuurlijk om de over-the-topactie, waaraan E-Day absoluut geen gebrek heeft.

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Gears of War: E-Day lanceert op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc.