Bombastische trailer geeft voorproefje van Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day barst op 6 oktober 2026 los. De Xbox-console-exclusive heeft in onze Gears of War: E-Day-review flink punten weten te scoren en aan de launchtrailer kun je direct zien waarom dat is.
Een terugkeer naar de good old Xbox 360-era, zo beschrijft Bram de campagne van Gears of War: E-Day. De aankomende game is een prequel pur sang, waarbij we de invasie van de Locust vanaf het eerste moment meekrijgen. In de hoofdrol zien we niemand minder dan Marcus Fenix, bijgestaan door zijn partner in crime Dominic 'Dom' Santiago. Hoewel de game flink wat verhaal weet te bieden, draait het natuurlijk om de over-the-topactie, waaraan E-Day absoluut geen gebrek heeft.
Gears of War: E-Day lanceert op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zat net te bedenken dat heel veel van de discussies van dit soort simpel opgelost kunnen zijn door elke game (idealliter elke game, maar vooral die met een historie en vaste fans) Te starten met de vraag "Wilt u de inclusieve/diversie versie starten of legacy?" (woordkeuze is natuurlijk ter discussie, maar je begrijpt wat ik bedoel). Ja, het kost wat meer aan de ontwikkel kant, maar zo worden beide kanten bediend en niet geconfronteerd met de andere optie. En laat elke studio voortaan kleur bekennen en die doelgroep benoemen en bedienen die ze willen bedienen. Zonder keuzes zal verdomd lastig zijn. En door twee opties te houden, kun ook het aantal verkopen vergroten omdat iedereen zich gehoord voelt en niemand zich aangevallen, of tekort gedaan voelt.
maarja, dat zal wel een utopie zijn...
Kijk er naar uit. Al ben ik ook bang dat het iets teveel van hetzelfde gaat zijn.
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