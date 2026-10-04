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Bombastische trailer geeft voorproefje van Gears of War: E-Day

Door Rudy Wijnberg
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Gears of War: E-Day barst op 6 oktober 2026 los. De Xbox-console-exclusive heeft in onze Gears of War: E-Day-review flink punten weten te scoren en aan de launchtrailer kun je direct zien waarom dat is.

Een terugkeer naar de good old Xbox 360-era, zo beschrijft Bram de campagne van Gears of War: E-Day. De aankomende game is een prequel pur sang, waarbij we de invasie van de Locust vanaf het eerste moment meekrijgen. In de hoofdrol zien we niemand minder dan Marcus Fenix, bijgestaan door zijn partner in crime Dominic 'Dom' Santiago. Hoewel de game flink wat verhaal weet te bieden, draait het natuurlijk om de over-the-topactie, waaraan E-Day absoluut geen gebrek heeft.

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Gears of War: E-Day lanceert op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2719 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar KidPaddle
KidPaddle
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden bewerkt

Zat net te bedenken dat heel veel van de discussies van dit soort simpel opgelost kunnen zijn door elke game (idealliter elke game, maar vooral die met een historie en vaste fans) Te starten met de vraag "Wilt u de inclusieve/diversie versie starten of legacy?" (woordkeuze is natuurlijk ter discussie, maar je begrijpt wat ik bedoel). Ja, het kost wat meer aan de ontwikkel kant, maar zo worden beide kanten bediend en niet geconfronteerd met de andere optie. En laat elke studio voortaan kleur bekennen en die doelgroep benoemen en bedienen die ze willen bedienen. Zonder keuzes zal verdomd lastig zijn. En door twee opties te houden, kun ook het aantal verkopen vergroten omdat iedereen zich gehoord voelt en niemand zich aangevallen, of tekort gedaan voelt.

maarja, dat zal wel een utopie zijn...

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Mooi. Overmorgen is het tijd om te gaan knallen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Kijk er naar uit. Al ben ik ook bang dat het iets teveel van hetzelfde gaat zijn.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl3 XP Farmer
5 uur geleden

Oeff de trailer ziet er goed uit.

0
Avatar Ron
Ron
lvl2 Journey Awaits!
5 uur geleden

Marcus en Dominic zijn niet de hoofdrolspelers in deze game, bij deze even gecorrigeerd👍🏻

0
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