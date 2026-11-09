Gears of War viert 20-jarig bestaan met een heerlijke liefdesbrief
Happy birthday, Gears of War! De franchise bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met een heerlijke trailer waarin we alle games en personages even kort langsgaan. Voor de extra dosis nostalgie, is de trailer voorzien van een nieuwere versie van het inmiddels onlosmakelijk met Gears of War verbonden nummer: Mad World.
Iedereen die Gears of War altijd maar bestempelt als een shooter vol gymbro's, moet toch even onderstaande Gears of War-liefdesbrief kijken. Hoewel de franchise nogal wat spektakel kent, is er immers ook ruimte voor de nodige emotionele, verhalende elementen. Niet alleen op het gebied van achtergrondverhaaltjes, maar juist ook wanneer het aankomt op de personages onderling. In die twintig jaar tijd hebben we Marcus Fenix en zijn crew van luide COGs namelijk door en door leren kennen.
Wat is jouw favoriete moment van Gears of War? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Na Gears E-day, tijdens de aftiteling, dacht ik echt bij mezelf: Wat een fantastische serie was het toch. Een verhaal met veel emotie en geweld. Tijdens het spelen voelde ik mee met de angst van de mensen. De totale destructie van de stad wat ze dachten, maar dat het overal op de planeet tegelijk plaatsvond. Mensen die tegen beter weten in nog iets proberen uit te halen. De totale destructie van de door hun neergezette westerse wereld op een gekoloniseerde planeet door een vijand die een totale afkeer heeft tot alles wat jij bent. Continue zie je leed en brandende huizen en appartementen op de achtergrond, maar je kunt niets doen.
Het kwam bij mij wel binnen dit spel.
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