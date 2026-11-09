Gears of War viert 20-jarig bestaan met een heerlijke liefdesbrief

Happy birthday, Gears of War! De franchise bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met een heerlijke trailer waarin we alle games en personages even kort langsgaan. Voor de extra dosis nostalgie, is de trailer voorzien van een nieuwere versie van het inmiddels onlosmakelijk met Gears of War verbonden nummer: Mad World.

Iedereen die Gears of War altijd maar bestempelt als een shooter vol gymbro's, moet toch even onderstaande Gears of War-liefdesbrief kijken. Hoewel de franchise nogal wat spektakel kent, is er immers ook ruimte voor de nodige emotionele, verhalende elementen. Niet alleen op het gebied van achtergrondverhaaltjes, maar juist ook wanneer het aankomt op de personages onderling. In die twintig jaar tijd hebben we Marcus Fenix en zijn crew van luide COGs namelijk door en door leren kennen.

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