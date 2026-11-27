Tijd om terug te keren naar Pharloom! Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow lanceert gratis voor alle spelers in december 2026. Dit laat Team Cherry weten aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.

De eerste contentupdate voor Hollow Knight: Silksong is een feit en lang wachten hoef je niet. Op 11 december 2026 krijgen spelers de kans om onder een vergeten zee te reizen. Team Cherry geeft aan hard gewerkt te hebben aan de update die bomvol zit met features waar menig Silsong-fanaat blij van wordt. Denk dus aan pittige eindbazen, nieuwe gebieden, verse geheimen en frisse power-ups om je reis down under een stuk aangenamer te maken. Benieuwd wat de Sea of Sorrow precies in petto heeft? Laat je ogen dan hieronder rusten op de officiële launchtrailer en bereid je voor op het aanstaande avontuur.

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Hollow Knight: Silksong is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.