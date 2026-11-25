Klaar om weer de hype te voelen van pre-launch Hollow Knight: Silksong? Zet je dan schrap voor de Cherry Time! Special Presentation. De welbekende indie-ontwikkelaar Team Cherry organiseert de showcase om zo diverse updates te delen.

Over precies 48 uur, oftewel 27 november 16:00 uur, gaat de allereerste Cherry Time! Special Presentation live. Wat je kan verwachten? Nou, voornamelijk 'een heleboel spannende aankondigingen', maar de focus komt uiteraard op Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow te liggen. De aanstaande gratis DLC had eigenlijk in 2026 moeten verschijnen, dus het is even afwachten om te zien of deze datum gehaald gaat worden. Team Cherry belooft in ieder geval een update.

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