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Gerucht: Hollow Knight: Silksong krijgt meerdere uitbreidingen

Door Bram Noteboom
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De fysieke edities van Hollow Knight: Silksong zijn onlangs uitgebracht en ze brengen nieuwe details met zich mee over toekomstige content. Zo valt te lezen in het boekje dat wordt meegeleverd met de game.

Zoals je wellicht al weet, staat er een gratis DLC voor de Metroidvania op de planning, namelijk Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow. Deze uitbreiding hoort ergens dit jaar nog te verschijnen, al bestaat de kans dat de nieuwe content wordt uitgesteld, gezien het jaar bijna op z'n einde loopt. Wees echter niet getreurd; de expansie komt er wel. En volgens het boekje dat geleverd wordt met de fysieke editie, hoeft dit niet het enige post-launch wapenfeit te zijn voor Silksong. Er wordt namelijk gesproken over meerdere 'content packs', waarbij Sea of Sorrow dient als de allereerste gratis uitbreiding voor de basegame. Verder is er nog niks bekend over het businessmodel of de mogelijke locaties, maar het geeft Hollow Knight-fans goede hoop voor meer avonturen in Pharloom.

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Hollow Knight: Silksong is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: Team Cherry / Knoebelbroet
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5810 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Hollow Knight: Silksong
Genomineerd
Hollow Knight: Silksong

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Team Cherry

Uitgever

Team Cherry

Release

4 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Ik had gepland om de fysieke versie te kopen, maar nu misschien maar beter wachten op een latere editie, waar alles meteen op de schijf staat, net als Hollow Knight toen.

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Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Ik moet de main game nog uitspelen maar ik had er al zoveel tijd inzitten dat ik op een gegeven moment echt geen zin had om weer tientallen pogingen te doen om een bepaalde boss te halen en juist zin had om een andere game te spelen. Met pijn in het hart een beetje. Want het is wel echt een dijk van een game. Was tegen t eind van act 2.

Misschien ga ik er ooit mee verder en dan is DLC mss welkom.

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