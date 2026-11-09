Gerucht: Hollow Knight: Silksong krijgt meerdere uitbreidingen

De fysieke edities van Hollow Knight: Silksong zijn onlangs uitgebracht en ze brengen nieuwe details met zich mee over toekomstige content. Zo valt te lezen in het boekje dat wordt meegeleverd met de game.

Zoals je wellicht al weet, staat er een gratis DLC voor de Metroidvania op de planning, namelijk Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow. Deze uitbreiding hoort ergens dit jaar nog te verschijnen, al bestaat de kans dat de nieuwe content wordt uitgesteld, gezien het jaar bijna op z'n einde loopt. Wees echter niet getreurd; de expansie komt er wel. En volgens het boekje dat geleverd wordt met de fysieke editie, hoeft dit niet het enige post-launch wapenfeit te zijn voor Silksong. Er wordt namelijk gesproken over meerdere 'content packs', waarbij Sea of Sorrow dient als de allereerste gratis uitbreiding voor de basegame. Verder is er nog niks bekend over het businessmodel of de mogelijke locaties, maar het geeft Hollow Knight-fans goede hoop voor meer avonturen in Pharloom.

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Hollow Knight: Silksong is nu beschikbaar voor de pc en consoles.