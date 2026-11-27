Happy (Black) Friday! De Amerikaanse traditie die de afgelopen jaren zijn intrede op de Nederlandse markt heeft gemaakt, draait momenteel op volle toeren. Menig webwinkel doet mee, zo ook bol. Bol heeft flink wat games en accessoires in de aanbieding staan, waaronder controllers en Marvel's Wolverine voor een spotprijs van €29,99!

Ben jij in de markt voor een DualSense-controller of gewoon een game? Check dan nu de bol Black Friday-deals. De welbekende webwinkel heeft namelijk een aantal games en accessoires behoorlijk in prijs gereduceerd. Denk hierbij aan een DualSense-controller voor €54,99 en het recentelijk verschenen Marvel's Wolverine voor slechts €29,99. Dat niet alleen, ook games zoals Marvel Tōkon: Fighting Souls (€29,99), Saros (€39,99) en Demon's Souls (€29,99) zijn voor een prikkie op te pikken. Het zijn echter niet enkel PlayStation-producten die in de sale staan. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een Nintendo Switch 2 - Nintendo Switch Sports Resort + 3 maanden Nintendo Switch Online-bundel op te pikken voor €488,00! Ook wat betreft games mogen we niet klagen. Zo zijn Metroid Prime 4: Beyond voor €25,00, Kirby Air Riders voor €29,99 en Super Mario RPG voor €36,00 in de webwinkel te vinden!

Zie jij nog scherpe deals online staan? Laat het weten in de comments!