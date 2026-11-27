Bol stunt met Black Friday-prijzen; Marvel's Wolverine €29,99
Happy (Black) Friday! De Amerikaanse traditie die de afgelopen jaren zijn intrede op de Nederlandse markt heeft gemaakt, draait momenteel op volle toeren. Menig webwinkel doet mee, zo ook bol. Bol heeft flink wat games en accessoires in de aanbieding staan, waaronder controllers en Marvel's Wolverine voor een spotprijs van €29,99!
Ben jij in de markt voor een DualSense-controller of gewoon een game? Check dan nu de bol Black Friday-deals. De welbekende webwinkel heeft namelijk een aantal games en accessoires behoorlijk in prijs gereduceerd. Denk hierbij aan een DualSense-controller voor €54,99 en het recentelijk verschenen Marvel's Wolverine voor slechts €29,99. Dat niet alleen, ook games zoals Marvel Tōkon: Fighting Souls (€29,99), Saros (€39,99) en Demon's Souls (€29,99) zijn voor een prikkie op te pikken. Het zijn echter niet enkel PlayStation-producten die in de sale staan. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een Nintendo Switch 2 - Nintendo Switch Sports Resort + 3 maanden Nintendo Switch Online-bundel op te pikken voor €488,00! Ook wat betreft games mogen we niet klagen. Zo zijn Metroid Prime 4: Beyond voor €25,00, Kirby Air Riders voor €29,99 en Super Mario RPG voor €36,00 in de webwinkel te vinden!
Zie jij nog scherpe deals online staan? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Bijzonder dat deze nu al zo laag staat, maar voor ons mooi meegenomen weer!
Heb deze vanmiddag besteld en aangezien 007 First Light ineens 5 euro goedkoper was dan vorige week had ik contact opgenomen en een waardebon van 5 euro gekregen, zelfs met de lagere score is 25 euro geen slecht bedrag voor Wolverine.
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