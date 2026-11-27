Naked Snake sluipt Delta Force binnen met Metal Gear-collab
Vanaf vandaag is Delta Force een groot gevaar rijker. Naked Snake maakt namelijk zijn opwachting in de free-to-playshooter Delta Force met de Delta Force x Metal Gear Solid Δ: Snake Eater-samenwerking.
Vanaf vandaag is het mogelijk om Naked Snake voor een beperkte tijd te pullen in Delta Force. De free-to-playshooter kent een gachasysteem waarmee diverse unlockables te ontgrendelen zijn. Naked Snake behoort tot de 'Gold Tier'-skins, waardoor de skin enkel door de speler zelf en teamgenoten te zien is. Hierbij gaat het om een skin voor Nox. Tegenstanders blijven je dan ook zien als Nox. De Naked Snake-skin is nu te ontgrendelen via de gacha. Je kunt eventueel ook Naked Snake Coins inwisselen om de skin direct te ontgrendelen in de Fortune Store. Wees er echter op tijd bij. Naked Snake is namelijk beschikbaar tot 31 december 2026.
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