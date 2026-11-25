Ubisoft deelt Rayman Legends Retold 'Story Trailer'
De release van Rayman Legends Retold laat niet lang meer op zich wachten. Ubisoft maakt fans warm met een heuse 'Story Trailer'.
De remake van de Rayman Legends is niet zomaar een oppoetsbeurt. Zoals je wellicht al hebt gelezen in ons interview met Ubisoft heeft men de ambitie om de wereld van Rayman naar een hoger, cinematisch niveau te tillen. De nobele fee Betilla doet een noodoproep: de Glade of Dreams is in gevaar en de corruptie verspreid zich als een wildvuur. Rayman, Globox, Barbara en Grand Minimus komen in actie om de vele boeven een halt toe te roepen. Ze reizen hierbij door welbekende locaties uit de originele game, maar vergis je niet: Retold heeft ook nieuwigheden in huis, zoals een nieuwe wereld, eindbaas en meer. Zie hieronder het filmische spektakel:
Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Echt een nietszeggende trailer met ook weinig mooie beelden of verrassende ontwerpen.
Niet dat het me boeit, ik speel een game als deze voor de levels en de vlotte gameplay. Deze komt dus wel in huis, maar wel pas ergens in 2027 na een afprijzing.
Ik ben zeker wel benieuwd naar deze game. Weet slleen niet of ik hem gelijk bij hef begin zal halen mss met een leuke aanbieding
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