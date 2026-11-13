Rayman Legends Retold haalt Vortex-kostuum terug voor Xbox-spelers

Rayman mag binnenkort weer zijn mooiste pakjes uit de kast trekken. Ubisoft heeft namelijk een nieuwe trailer uitgebracht voor Rayman Legends Retold, waarin een exclusief kostuum voor Xbox-spelers wordt onthuld. Het gaat om de Vortex-outfit, die fans van Rayman 3: Hoodlum Havoc ongetwijfeld zullen herkennen.

De Vortex-outfit is namelijk gebaseerd op een van de transformaties uit Rayman 3: Hoodlum Havoc, waarin Rayman dankzij een groene power-up tijdelijk een nieuw uiterlijk en speciale vaardigheden kreeg. Met zijn groene haar en bijpassende outfit lijkt het kostuum bovendien perfect aan te sluiten bij de bekende kleuren van Xbox. Spelers hoeven gelukkig niet allerlei ingewikkelde opdrachten te voltooien om het kostuum vrij te spelen. De Vortex-outfit is namelijk gratis verkrijgbaar zodra je voor het eerst een bezoek brengt aan de kledingwinkel van Victor Velour. Wel is deze specifieke outfit exclusief beschikbaar voor spelers op Xbox Series X|S.

Overigens hoeven spelers op andere platformen zich niet buitengesloten te voelen. Eerder werd al bekendgemaakt dat PlayStation 5-spelers een exclusief kostuum krijgen dat is geïnspireerd op Astro Bot. Nintendo Switch 2-spelers mogen zich dan weer verkleden als een Rabbid. Zo krijgt iedere console zijn eigen knipoog naar de geschiedenis van Rayman of een andere bekende franchise.

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De herinterpretatie van de geliefde platformgame uit 2013 verschijnt op 3 december voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc. Lees hier Brams Rayman Legends: Retold preview!