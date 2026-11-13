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Rayman Legends Retold haalt Vortex-kostuum terug voor Xbox-spelers

Door Jolien Mauritsz
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Rayman mag binnenkort weer zijn mooiste pakjes uit de kast trekken. Ubisoft heeft namelijk een nieuwe trailer uitgebracht voor Rayman Legends Retold, waarin een exclusief kostuum voor Xbox-spelers wordt onthuld. Het gaat om de Vortex-outfit, die fans van Rayman 3: Hoodlum Havoc ongetwijfeld zullen herkennen.

De Vortex-outfit is namelijk gebaseerd op een van de transformaties uit Rayman 3: Hoodlum Havoc, waarin Rayman dankzij een groene power-up tijdelijk een nieuw uiterlijk en speciale vaardigheden kreeg. Met zijn groene haar en bijpassende outfit lijkt het kostuum bovendien perfect aan te sluiten bij de bekende kleuren van Xbox. Spelers hoeven gelukkig niet allerlei ingewikkelde opdrachten te voltooien om het kostuum vrij te spelen. De Vortex-outfit is namelijk gratis verkrijgbaar zodra je voor het eerst een bezoek brengt aan de kledingwinkel van Victor Velour. Wel is deze specifieke outfit exclusief beschikbaar voor spelers op Xbox Series X|S.

Overigens hoeven spelers op andere platformen zich niet buitengesloten te voelen. Eerder werd al bekendgemaakt dat PlayStation 5-spelers een exclusief kostuum krijgen dat is geïnspireerd op Astro Bot. Nintendo Switch 2-spelers mogen zich dan weer verkleden als een Rabbid. Zo krijgt iedere console zijn eigen knipoog naar de geschiedenis van Rayman of een andere bekende franchise.

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De herinterpretatie van de geliefde platformgame uit 2013 verschijnt op 3 december voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc. Lees hier Brams Rayman Legends: Retold preview!

Bron: Gaming Bolt
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 103 reviews 1520 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

3 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl5 Thread Hunter
24 minuten geleden

Toch wel jammer dat je niet alle 3 de special kostuums kan krijgen op welke platform je ook speelt

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Super veel zin de laatste game van dit insane game jaar voor mij

1
Avatar Juggy-Gameliner
Juggy-Gameliner
Gameliner
2 uur geleden

Als iemand die het liefste op de XBOX speelt én ooit begon met gamen via Rayman 3, maakt dit mij stiekem wel erg blij.

1
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