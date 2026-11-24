Helldivers 2 gaat de samenwerking aan met Dune
De volgende cross-over is onderweg naar Helldivers 2. Ditmaal staat het zanderige Dune in de schijnwerpers.
De teasertrailer verklapt verdomd weinig, maar één ding is zeker: er komt een samenwerking tussen Helldivers en Dune aan. De sci-fi universums vullen elkaar in theorie natuurlijk fantastisch aan, maar het is even de vraag in welke vorm er wordt gewerkt aan deze cross-over. Gaat het om een groot evenement? Of moeten we ons opmaken voor een nieuwe 'legendary warbond'? Het zou een bestaand patroon volgen dat we eerder hebben gezien met andere grote IP's, zoals Warhammer, Halo en Killzone.
Maar goed, het is voor nu even wachten. De timing met dit soort samenwerkingen is belangrijk; cross-mediale marketing is namelijk een geducht wapen. Dune: Part Three draait vanaf 16 december 2026 in de bioscoop, dus logischerwijs ontvangen we meer informatie tegen die tijd.
Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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