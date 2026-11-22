Update GTA VI 'day one' sales worden geschat op 32,5 miljoen
Sensor Tower, een platform voor digitale marktinformatie, claimt dat GTA VI in de eerste dag ongeveer 32,5 miljoen keer is verkocht. Dit laat men weten via een nieuwe publicatie.
Update 22-11: Take-Two Interactive doet er nog een schepje bovenop. De digitale sales zijn verder opgelopen en ook de 'fysieke' exemplaren worden meegerekend bij de opsomming van het moederbedrijf achter Rockstar Games. De actiegame Grand Theft Auto VI is nu meer dan 32,5 miljoen keer over de toonbank gevlogen, wat resulteert in een omzet van 3,79 miljard dollar. Dit maakt GTA VI een van de grootste, al dan niet dé grootste, entertainmentrelease aller tijden; en dit is nog maar het begin.
Origineel bericht: Het exacte nummer luidt als volgt: 24,58 miljoen eenheden zijn verkocht binnen de eerste 24 uur, al kan je argumenteren dat dit nummer nog kan oplopen, aangezien niet iedereen de Nieuw Zeelandse-methode gebruikt. Het levert Rockstar Games in ieder geval geen windeieren op; de totale omzet wordt geschat op een slordige 2,36 miljard dollar. Er wordt ook nog een vergelijking getrokken met de sales tussen allebei de platformen: PS5 en XBOX Series X|S. PlayStation, die volle bak marketing heeft gevoerd voor de release van Grand Theft Auto VI, maakt ongeveer 75 procent van de sales uit, terwijl XBOX een kleinere, al dan niet alsnog respectabele, 25 procent weet te representeren. Dit wil met wat 'quick maths' zeggen dat GTA VI op de PS5 ongeveer 18,5 miljoen keer is gesleten, terwijl er op XBOX momenteel meer dan 6 miljoen spelers er mee aan de haal zijn gegaan.
GTA VI is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) PS5 - Code in the Box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box
Grand Theft Auto VI: The Album
Grand Theft Auto VI: The Album
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Sterker nog, hij is al beschikbaar op de pc.. op 60 fps😂
En waar komen we achter? Dat er al een 1st person view in zit, maar daar mag niemand gebruik van maken.
Verder is er geeneen spel verkocht, er zijn een hoop licenties verkocht.
Ik geloof dat het spel zowizo dik winst had geboekt. Maar degene die wilde refunden werden flink gescamd.
En hier zitten ook de sales bij van codes die ze aan xbox hebben verkocht.
Ten eerste sales zegt geen shit over hoe goed het spel is. Ten tweede je kan tegenwoordig de nieuwe generatie zo makkelijk ophypen met de kleinste dingen en hun portemonnee leegtrekken. Spellen die het niet verdienen hebben miljoenen sales door het achterlijke ge preorder. Bijna 1 derde van de mensen die gta 6 hebben gepreorderd heeft spijt
Er zijn grote reeksen die na 8-10 delen deze aantallen nog niet hebben. Ongekend, echt een boost voor de hele industrie.
GTA 6 is groter dan gaming zelf is. Echt ontzettens knap dit. En dan ook nog de gewenste kwaliteit leveren.
Niet normaal. Ik heb twee missies gedaan en daarna alleen maar uren de stad in gelopen en rondgekeken. De wereld is werkelijk fantastisch, dit overtreft niemand
Waarom krijgt de game op metacritic een 5 van de "users" ? Ik zit er nu 20 uur in en het is echt geweldig, maar vraag me echt af what's the problem? Ik wil het zelf niet lezen omdat ik bang ben voor spoilers, maar is het de 30fps / relatie die je moet onderhouden?
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