Sensor Tower, een platform voor digitale marktinformatie, claimt dat GTA VI in de eerste dag ongeveer 32,5 miljoen keer is verkocht. Dit laat men weten via een nieuwe publicatie.

Update 22-11: Take-Two Interactive doet er nog een schepje bovenop. De digitale sales zijn verder opgelopen en ook de 'fysieke' exemplaren worden meegerekend bij de opsomming van het moederbedrijf achter Rockstar Games. De actiegame Grand Theft Auto VI is nu meer dan 32,5 miljoen keer over de toonbank gevlogen, wat resulteert in een omzet van 3,79 miljard dollar. Dit maakt GTA VI een van de grootste, al dan niet dé grootste, entertainmentrelease aller tijden; en dit is nog maar het begin.

Origineel bericht: Het exacte nummer luidt als volgt: 24,58 miljoen eenheden zijn verkocht binnen de eerste 24 uur, al kan je argumenteren dat dit nummer nog kan oplopen, aangezien niet iedereen de Nieuw Zeelandse-methode gebruikt. Het levert Rockstar Games in ieder geval geen windeieren op; de totale omzet wordt geschat op een slordige 2,36 miljard dollar. Er wordt ook nog een vergelijking getrokken met de sales tussen allebei de platformen: PS5 en XBOX Series X|S. PlayStation, die volle bak marketing heeft gevoerd voor de release van Grand Theft Auto VI, maakt ongeveer 75 procent van de sales uit, terwijl XBOX een kleinere, al dan niet alsnog respectabele, 25 procent weet te representeren. Dit wil met wat 'quick maths' zeggen dat GTA VI op de PS5 ongeveer 18,5 miljoen keer is gesleten, terwijl er op XBOX momenteel meer dan 6 miljoen spelers er mee aan de haal zijn gegaan.

GTA VI is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.