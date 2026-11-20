Indie farm-sim Coral Island onderweg naar Nintendo Switch 2
Balor Games brengt Coral Island naar de Nintendo Switch 2. Dit wordt samen gedaan met de release van Update 1.4: Kids Grow Up.
Vanaf 7 december 2026 is het zover: dan kan je de tropische pracht en praal van Coral Island op de Nintendo Switch 2 ervaren. De game kwam oorspronkelijk (in de 1.0) te verschijnen op 14 november 2023 en heeft sindsdien een hoop positieve reacties weten uit te lukken bij liefhebbers van het genre. Uiteraard valt er altijd wel wat te verbeteren. Dit doet ontwikkelaar Stairway Games aan de hand van Update 1.4 met nieuwe in-game mijlpalen, cutscenes en hernieuwde interacties met je kinderen die opgroeien en zichzelf ontwikkelen als personen met eigen hobby's en interesses. Er worden vier groeistadia aan de game toegevoegd: baby, kleuter, schoolgaande leeftijd en tiener. Ter referentie: gedurende de schoolgaande leeftijd zijn ze dezelfde leeftijd als de NPC-kids, zoals Zoe.
Coral Island is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer
Trailer: Coral Island gaat de Early Access verlaten
Het zonnetje schijnt in de wereld van Coral Island. Niet alleen gaat de game de Early Access verlaten de roadmap voor 2024 is ook onthuld.0 reacties
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Preview
Preview: Coral Island - Een prachtige farming sim
Jolien dook in de early access van de indie farming sim Coral Island. Lees al haar bevindingen over deze game in haar preview!0 reacties
Voor de farming sim liefhebber = een hele toegankelijke game met een toffe uitstraling, fucking veel content (locaties, dieren, wijze om te farmen, shops en nog veel meer mogelijkheden) die heel veel leentje buut bij Stardew speelt. Iets wat in mijn ogen positief is.
Mijn vriendin is geen gamer, maar heeft honderden uren op de teller bij deze titel.
Ff de performance afwachten, tis geen simpel spelletje om te draaien.
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