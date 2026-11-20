Balor Games brengt Coral Island naar de Nintendo Switch 2. Dit wordt samen gedaan met de release van Update 1.4: Kids Grow Up.

Vanaf 7 december 2026 is het zover: dan kan je de tropische pracht en praal van Coral Island op de Nintendo Switch 2 ervaren. De game kwam oorspronkelijk (in de 1.0) te verschijnen op 14 november 2023 en heeft sindsdien een hoop positieve reacties weten uit te lukken bij liefhebbers van het genre. Uiteraard valt er altijd wel wat te verbeteren. Dit doet ontwikkelaar Stairway Games aan de hand van Update 1.4 met nieuwe in-game mijlpalen, cutscenes en hernieuwde interacties met je kinderen die opgroeien en zichzelf ontwikkelen als personen met eigen hobby's en interesses. Er worden vier groeistadia aan de game toegevoegd: baby, kleuter, schoolgaande leeftijd en tiener. Ter referentie: gedurende de schoolgaande leeftijd zijn ze dezelfde leeftijd als de NPC-kids, zoals Zoe.

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Coral Island is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.