Tower Defence ontmoet The Thing in Burn It Back
De horror-strategiegame Burn It Back doet zijn naam eer aan. In deze Tower Defence-game heb je één doel: overleef de nacht en kill it with fire!
Al meerdere generaties houdt de mensheid het uit in de bunker. Echter, nu de koolvoorraad dreigt op te raken, moet je het oppervlakte beveiligen en ervoor zorgen dat je de juiste quota weet te behalen. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Je bouwt de beveiliging op en je dient tijdens de nachturen het levende tissue weg te branden. Appeltje eitje? Dat moet nog blijken. Dit organisme groeit namelijk altijd terug, herinnert wat jij het hebt aangedaan en evolueert passend op jouw tactieken. Schiet dus met zwaar geschut om de cellen te splitsen en gebruik daarna de vlammenwerpers om al de rode nachtmerries uit de sneeuw te branden.
Burn It Back is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.
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