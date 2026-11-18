Grand Theft Auto VI deelt Metacritic-troon met Ocarina of Time
Och och, even leek het erop dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time na 28 jaar van de troon werd gestoten. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de hit van Nintendo zijn troon moet delen. Grand Theft Auto VI is momenteel namelijk samen met Ocarina of Time (1998) de best scorende game aller tijden op Metacritic!
Op zich niet vreemd dat de game het zo lekker doet op Metacritic. De meest in het oog springende GTA 6-review is namelijk die van ons. Rockstar heeft een puike prestatie neergezet en wordt daar rijkelijk voor beloond. Zo zijn er inmiddels 167 reviews op Metacritic geplaatst, waarvan het gros een perfecte score toekent. Grappig genoeg is dit niet consolegebonden. Zowel de Xbox Series- als PlayStation 5-versies krijgen een gemiddelde score van 99. Overigens is Gameliner niet het enige Nederlandstalige medium dat vertegenwoordigd wordt op Metacritic. Zo geven ID, IGN Benelux, Power Unlimited Magazine (daar moet je helaas nog even op wachten) en XGN alle een perfecte score (niets mis met een beetje onderlinge sponsoring). En wie zegt nou dat Nederlanders het nooit eens met elkaar zijn?
Hoewel Grand Theft Auto VI momenteel de eerste plek op Metacritics ranglijst bekleedt, zal de oplettende lezer zien dat de score gelijkstaat aan die van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Echter, nog niet alle reviews zijn binnen. GTA 6 kan dus potentieel nog veranderen. Zakt deze naar een Metascore van 98, dan meet deze zich aan SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 en Grand Theft Auto IV, waarvan ik laatst nog heb gezegd dat deze in onze Ranked van de Grand Theft Auto-franchise in A Tier thuishoort.
Dat de game in de smaak valt, mag echter blijken. Zelden zijn zoveel verschillende media het met elkaar. Daarmee is het natuurlijk niet direct een game voor iedereen, maar duidelijk is wel dat Grand Theft Auto 6 het spelen waard is.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Mooie prestatie 👌🏻!
Wat een game maand zo met Ocarina of Time Switch 2 en GTA6.
Heb me zo gruwelijk goed vermaakt met die remake en over een paar uur een spiksplinternieuwe game van zo’n hoge kwaliteit kunnen gaan spelen 🤩.
Dit zijn gewoon 2 kwalitijds games , allen zijn er die van dit houden en anderen van dat en sommige van alle 2 .
Ik speel liever Zelda , maar ben ook echt wel benieuwd what GTA 6 is all about , maar dat check ik wel bij mijn broertje maar zelf zal ik die niet kopen.
Heel die GTA VI-Ocarina of Time vergelijking vind ik echt tenenkrommend.
Ik vind hier vooral de Nintendo fans raar overkomen.
Ben benieuwd in hoeverre de 99 score hier voor GTA ook echt terecht is. Kan mij best voorstellen dat vele mensen door de hype en graphics puur een hoog cijfer geven.
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