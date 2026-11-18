Och och, even leek het erop dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time na 28 jaar van de troon werd gestoten. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de hit van Nintendo zijn troon moet delen. Grand Theft Auto VI is momenteel namelijk samen met Ocarina of Time (1998) de best scorende game aller tijden op Metacritic!

Op zich niet vreemd dat de game het zo lekker doet op Metacritic. De meest in het oog springende GTA 6-review is namelijk die van ons. Rockstar heeft een puike prestatie neergezet en wordt daar rijkelijk voor beloond. Zo zijn er inmiddels 167 reviews op Metacritic geplaatst, waarvan het gros een perfecte score toekent. Grappig genoeg is dit niet consolegebonden. Zowel de Xbox Series- als PlayStation 5-versies krijgen een gemiddelde score van 99. Overigens is Gameliner niet het enige Nederlandstalige medium dat vertegenwoordigd wordt op Metacritic. Zo geven ID, IGN Benelux, Power Unlimited Magazine (daar moet je helaas nog even op wachten) en XGN alle een perfecte score (niets mis met een beetje onderlinge sponsoring). En wie zegt nou dat Nederlanders het nooit eens met elkaar zijn?

Hoewel Grand Theft Auto VI momenteel de eerste plek op Metacritics ranglijst bekleedt, zal de oplettende lezer zien dat de score gelijkstaat aan die van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Echter, nog niet alle reviews zijn binnen. GTA 6 kan dus potentieel nog veranderen. Zakt deze naar een Metascore van 98, dan meet deze zich aan SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 en Grand Theft Auto IV, waarvan ik laatst nog heb gezegd dat deze in onze Ranked van de Grand Theft Auto-franchise in A Tier thuishoort.

Dat de game in de smaak valt, mag echter blijken. Zelden zijn zoveel verschillende media het met elkaar. Daarmee is het natuurlijk niet direct een game voor iedereen, maar duidelijk is wel dat Grand Theft Auto 6 het spelen waard is.