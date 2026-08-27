Power Unlimited Magazine verkocht aan Simon Zijlemans
Het Power Unlimited Magazine is uit handen van Reshift. Industrieveteraan en huidig hoofdredacteur Simon Zijlemans heeft samen met cybersecurityexpert Dave Maasland de rechten voor het tijdschrift overgenomen en is voornemens de nodige verbeteringen door te voeren.
Een half jaar nadat de website van PU is overgedragen aan een partij uit Malta, komt het recht voor het blad in handen van Simon Zijlemans en Dave Maasland. Het duo behoudt vooralsnog de releasecyclus van acht uitgaven op jaarbasis. Zijlemans hoopt hier in de toekomst negen of tien uitgaven van te kunnen maken, maar dat hangt sterk af van het aantal abonnees dat het oudste gamingtijdschrift van Nederland weet aan te trekken.
Power Unlimited
De handtekening op het contract is inmiddels droog. Zijlemans en Maasland hebben eerder deze maand namelijk al de overdrachtsovereenkomst ondertekend, waardoor het spoedig uit handen van Reshift is. Het onafhankelijk uitgeven komt met meer voordelen. Zo geeft de hoofdredacteur te kennen dat de kwaliteit van het papier beter moet en dat advertentieruimte teruggedrongen moet worden, zodat er meer ruimte ontstaat voor de redactie. Daarnaast worden speciale edities buiten de gebruikelijke release niet uitgesloten.
Begint het te kriebelen om het Power Unlimited Magazine weer in huis te halen? Een abonnement afsluiten op de nieuwe PUmag-website is binnen een handomdraai gebeurd. Heb je al een abonnement? Dan hoef je niets te doen, de abonnementen worden namelijk automatisch overgedragen naar de nieuwe uitgever.
Wij wensen Simon, Dave en natuurlijk de voltallige redactie van het magazine veel succes en vooral plezier bij het maken van het nieuwe PU Magazine!
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Het is Simon van harte gegund. Ben vooral blij dat het niet meer in handen van Reshift is.
Het is bij Simon in de juiste handen.
Eeuuyyy simoonnn let's fucking gooo
Geen grote fan van de man, maar mooi dat het blaadje blijft bestaan en in handen is van een liefhebber van games.