Once Human: Isles of Abyss is de grootste DLC tot nu toe

XBOX had ruimte voor uitbreidingen tijdens de Tokyo Game Show 2026-stream. Once Human: Isles of Abyss is de grootste DLC voor de titel tot nu toe.

Je kan Starry Studios en NetEase Games er niet van betichten dat ze niks nieuws proberen met Once Human. De Isles of Abyss brengt spelers namelijk naar een behoorlijk vochtig slagveld, waar scheepbouwvaardigheden en deep-sea survival-mechanics essentieel zijn om niet vermalen te worden tot visaas. Ja, ook op de zeven zeeën van deze brute wereld zijn er genoeg paranormale wezens te vinden en die zijn vaak net een maatje te groot om met een visnetje te vangen. Bereid je voor op grootse confrontaties en verzamel alvast de juiste materialen, want Once Human: Isles of Abyss is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor alle huidige platformen.

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Once Human is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.