Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Once Human: Isles of Abyss is de grootste DLC tot nu toe

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

XBOX had ruimte voor uitbreidingen tijdens de Tokyo Game Show 2026-stream. Once Human: Isles of Abyss is de grootste DLC voor de titel tot nu toe.

Je kan Starry Studios en NetEase Games er niet van betichten dat ze niks nieuws proberen met Once Human. De Isles of Abyss brengt spelers namelijk naar een behoorlijk vochtig slagveld, waar scheepbouwvaardigheden en deep-sea survival-mechanics essentieel zijn om niet vermalen te worden tot visaas. Ja, ook op de zeven zeeën van deze brute wereld zijn er genoeg paranormale wezens te vinden en die zijn vaak net een maatje te groot om met een visnetje te vangen. Bereid je voor op grootse confrontaties en verzamel alvast de juiste materialen, want Once Human: Isles of Abyss is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor alle huidige platformen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Once Human is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Once Human
Once Human

Ontwikkelaar

Starry Studio

Uitgever

Starry Studio, NetEase Games

Release

9 juli 2024

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord