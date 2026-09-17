Geef wat lucht aan je billetjes met de GXTrust Rivara
Wie de hele dag op z’n krent zit, heeft behoefte aan een stoel die is uitgerust voor lange zitsessies. Niet alleen ergonomie komt dan om de hoek, maar ook comfort in de vorm van ventilatie. Ook bij Trust is dat belletje gaan rinkelen, wat heeft geresulteerd in de Rivara, een ergonomische mesh bureaustoel die wat lucht aan de billetjes geeft.
Want als één ding de lange gamesessie grandioos kan verpesten, dan is het wel een acuut gevalletje zwanus omdat die dure (faux)lederen stoel voor geen meter ventileert. Zodra het ziltige lichaamsvocht de verboden vallei in druppelt, is het snel afgelopen met lol. Mesh kan hierin de oplossing bieden en de GXTrust Rivara dus ook.
GXTrust
Volgens Trust is de Rivara niet alleen heerlijk ventilerend, maar ook nog eens verschrikkelijk ergonomisch. Zo vormt mesh zich natuurlijk als geen ander naar je derrière, maar de aanwezige lendensteun en hoofdsteun - beide naar wens verstelbaar - dragen ook nog eens bij aan een ideale zithouding. Voorbij zijn dus de dagen dat je ongemakkelijk als een kromme hond achter je pc zit.
Klinkt hartstikke mooi, toch? Mocht je jouw zitvlak willen verwennen met wat heerlijk ademend mesh, dan kun je vanaf heden bij Trust aankloppen voor de Rivara. Voor €250 is ‘ie al van jou, in het wit of zwart.
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Ziet er best nice uit. Helaas zijn zulke stoelen nooit geschikt voor mensen van mijn lengte... 😒
Werkt dat ook als je hele harige billetjes hebt? Moet ik vragen van een goede vriend.