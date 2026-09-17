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Tokyo Game Show 2026

Geef wat lucht aan je billetjes met de GXTrust Rivara

Door Patrick Meurs
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Wie de hele dag op z’n krent zit, heeft behoefte aan een stoel die is uitgerust voor lange zitsessies. Niet alleen ergonomie komt dan om de hoek, maar ook comfort in de vorm van ventilatie. Ook bij Trust is dat belletje gaan rinkelen, wat heeft geresulteerd in de Rivara, een ergonomische mesh bureaustoel die wat lucht aan de billetjes geeft.

Want als één ding de lange gamesessie grandioos kan verpesten, dan is het wel een acuut gevalletje zwanus omdat die dure (faux)lederen stoel voor geen meter ventileert. Zodra het ziltige lichaamsvocht de verboden vallei in druppelt, is het snel afgelopen met lol. Mesh kan hierin de oplossing bieden en de GXTrust Rivara dus ook.

GXTrust Rivara1GXTrust

Volgens Trust is de Rivara niet alleen heerlijk ventilerend, maar ook nog eens verschrikkelijk ergonomisch. Zo vormt mesh zich natuurlijk als geen ander naar je derrière, maar de aanwezige lendensteun en hoofdsteun - beide naar wens verstelbaar - dragen ook nog eens bij aan een ideale zithouding. Voorbij zijn dus de dagen dat je ongemakkelijk als een kromme hond achter je pc zit.

Klinkt hartstikke mooi, toch? Mocht je jouw zitvlak willen verwennen met wat heerlijk ademend mesh, dan kun je vanaf heden bij Trust aankloppen voor de Rivara. Voor €250 is ‘ie al van jou, in het wit of zwart.

Bron: GXTrust
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 825 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar cloud
cloud
Gameliner
2 uur geleden

Ziet er best nice uit. Helaas zijn zulke stoelen nooit geschikt voor mensen van mijn lengte... 😒

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Werkt dat ook als je hele harige billetjes hebt? Moet ik vragen van een goede vriend.

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