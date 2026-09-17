Tour door Japan in SEGA's Crazy Taxi: World Tour

Crazy Taxi: World Tour komt langs de pitstop van XBOX. Gedurende Tokyo Game Show 2026 werd een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin het land van de rijzende zon in de spotlight wordt geplaatst.

De naam 'World Tour' verklapt het natuurlijk al, maar de Crazy Taxi-franchise verbreedt de horizon. De nieuwste gameplaytrailer toont ons het levendige bestaan van het Japanse volk. Natuurlijk hebben deze mensen vervoer nodig, dus bereid je voor om door menig metropool te scheuren, zodat men op tijd arriveert bij hun bestemmingen. Dit kan je doen in singleplayer, maar de concurrentie in multiplayer is moordend. Check de beelden hieronder voor een eerste blik over de typerende Japanse cultuur en architectuur:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Crazy Taxi: World Tour is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.