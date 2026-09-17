Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Tour door Japan in SEGA's Crazy Taxi: World Tour

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Crazy Taxi: World Tour komt langs de pitstop van XBOX. Gedurende Tokyo Game Show 2026 werd een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin het land van de rijzende zon in de spotlight wordt geplaatst.

De naam 'World Tour' verklapt het natuurlijk al, maar de Crazy Taxi-franchise verbreedt de horizon. De nieuwste gameplaytrailer toont ons het levendige bestaan van het Japanse volk. Natuurlijk hebben deze mensen vervoer nodig, dus bereid je voor om door menig metropool te scheuren, zodat men op tijd arriveert bij hun bestemmingen. Dit kan je doen in singleplayer, maar de concurrentie in multiplayer is moordend. Check de beelden hieronder voor een eerste blik over de typerende Japanse cultuur en architectuur:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Crazy Taxi: World Tour is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Ontwikkelaar

SEGA

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Ik heb zo ontzettend veel zin in dit spel! Hopelijk komt ie begin 2027, niet eind 😉

Ik vind vooral de allereerste Crazy Taxi op de Dreamcast een van de leukste spellen ooit en ik speel die nog regelmatig.
Sterker nog, via een emulator speel ik hem vaak op mijn mobiel als ik onderweg ben!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord