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gamescom 2026

Check je mail, Crazy Taxi: World Tour Closed Network Test is live

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij je ingeschreven voor de Crazy Taxi: World Tour Closed Network Test? Wellicht doe je er dan wijs aan om even je mailbox en spamfolder te checken! De multiplayer-networktest is namelijk nu live en de codes zijn reeds uitgestuurd!

Ja, de Crazy Taxi: World Tour Closed Network Multiplayer Test is toch speelbaar vanuit Nederland. De toegangscodes zijn inmiddels uitgestuurd, maar het kan zijn dat deze, net zoals bij mij, in de spam zijn beland. Mocht je je dus hebben ingeschreven, dan heb je hierbij je friendly reminder ontvangen.

Crazy Taxi World Tour handson preview gamescom 20262

Ben jij toegelaten tot de test? Laat ons dan weten wat je van de game vindt! Ik heb al uitgebreid mijn mening gegeven in mijn gamescom-hands-onpreview van Crazy Taxi: World Tour, maar ik ben ook zeker aanwezig tijdens de Closed Network Test. Deze test loopt van 12 september om 02:00 uur tot 14 september om 02:00 uur.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2583 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Ontwikkelaar

SEGA

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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