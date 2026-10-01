Gerucht: Naughty Dog werkt aan Uncharted met Nathan Drake

Jullie vragen, Naughty Dog levert. Volgens MP1ST is er een gloednieuwe Uncharted-game in de maak. En het mooiste? Naar verluidt is het een avontuur waarin good old Nathan Drake een rol speelt.

Hoewel dat heugelijk nieuws is, of in dit geval een heugelijk gerucht, moet je er nog niet vanuit gaan dat de game spoedig verschijnt. MP1ST vermeldt namelijk dat bronnen hebben laten weten dat de game sowieso pas na de release van Intergalactic: The Heretic Prophet verschijnt. Over die laatste game is toevallig deze week nog bekendgemaakt dat Intergalactic pas in 2027 volledig wordt getoond. Het zou dus zomaar kunnen dat Intergalactic pas laat in 2027 of wellicht in 2028 verschijnt.

Het nieuwe Uncharted-project wordt aangestuurd door Shaun Escayg, die voorheen de ontwikkeling van Uncharted: The Lost Legacy heeft overzien. De regisseur werd eerder dit jaar nog gespot in Trinidad, waar Escayg onderzoek deed voor een komend project. En zeg je Trinidad, dan zeg je Uncharted. Toch?

Vooralsnog is er niets officieel bevestigd door Naughty Dog. Mocht dit gerucht gaan sneeuwballen, dan laten we je dat uiteraard weten! Moet Naughty Dog zich wederom wagen aan een Uncharted-game, of kunnen ze de tijd beter besteden aan een nieuwe The Last of Us? Laat het weten in de comments!