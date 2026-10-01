Gerucht: Naughty Dog werkt aan Uncharted met Nathan Drake
Jullie vragen, Naughty Dog levert. Volgens MP1ST is er een gloednieuwe Uncharted-game in de maak. En het mooiste? Naar verluidt is het een avontuur waarin good old Nathan Drake een rol speelt.
Hoewel dat heugelijk nieuws is, of in dit geval een heugelijk gerucht, moet je er nog niet vanuit gaan dat de game spoedig verschijnt. MP1ST vermeldt namelijk dat bronnen hebben laten weten dat de game sowieso pas na de release van Intergalactic: The Heretic Prophet verschijnt. Over die laatste game is toevallig deze week nog bekendgemaakt dat Intergalactic pas in 2027 volledig wordt getoond. Het zou dus zomaar kunnen dat Intergalactic pas laat in 2027 of wellicht in 2028 verschijnt.
Het nieuwe Uncharted-project wordt aangestuurd door Shaun Escayg, die voorheen de ontwikkeling van Uncharted: The Lost Legacy heeft overzien. De regisseur werd eerder dit jaar nog gespot in Trinidad, waar Escayg onderzoek deed voor een komend project. En zeg je Trinidad, dan zeg je Uncharted. Toch?
Vooralsnog is er niets officieel bevestigd door Naughty Dog. Mocht dit gerucht gaan sneeuwballen, dan laten we je dat uiteraard weten! Moet Naughty Dog zich wederom wagen aan een Uncharted-game, of kunnen ze de tijd beter besteden aan een nieuwe The Last of Us? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Eerst Intergalactic, daarna een TLOU afsluiter met Abby en Lev in de hoofdrollen.
Daarna hoop ik op een nieuwe Uncharted, waarin de dochter en/of Nadine Ross het stokje overnemen van good old Nathan Drake.
Zin in een nieuwe Uncharted.. Echter weet ik niet of ik daarna nog zin heb in een nieuwe Last of us omdat dit verhaal van Joël en Ellie wel verteld is. En hun die game zijn voor mij..
Ik wil toch even wat kwijt over Uncharted. Die Nathan Drake heeft echt een véél te opvallend perfect uiterlijk. Hij is gewoon té knap gemaakt.
Dat past toch helemaal niet bij zo'n rauwe game? Ik hoop echt dat Naughty Dog hem in een volgend deel expres wat lelijker maakt: dikkere bierbuik, invallende wangen en een flinke kale kop (à la Tati Gabrielle). Gewoon een verlopen kop, zodat hij eindelijk lijkt op een échte, afgematte schatzoeker en dief.
Dit is overigens niet sarcastisch bedoeld. Of wel… ik weet het eigenlijk ook niet meer 😜
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