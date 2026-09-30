Overzicht: Alle bevestigde nummers voor rockgame Stage Tour

Kun jij niet wachten om de gitaren, drumsticks en microfoon in handen te nemen voor een lekkere rocksessie? Begrijpelijk, zeker na de update van de al flinke setlist. Stage Tour is namelijk wederom een aantal nummers rijker, maar het lijstje is nog lang niet compleet. In totaal komen er namelijk negentig (!!) nummers in de game te zitten. Benieuwd welke nummers er allemaal al bevestigd zijn? Check dan nu onderstaand overzicht!

Alle bevestigde nummers voor Stage Tour

Met in totaal negentig nummers om te killen, lijkt de lijst haast eindeloos. Eens in de zoveel tijd komen er weer een aantal bij, dus kom met regelmaat terug om een bijgewerkte lijst met nummers aan te treffen. De nieuwe nummers voegen wij altijd bovenaan onderstaande lijst toe. Dit zijn alle tot nu toe bevestigde nummers:

Nummer Artiest Bite Me Avril Lavigne RATATATA BABYMETAL & Electric Callboy Just Pretend Bad Omens Blind and Frozen Beast in Black Red Flag Billy Talent Pump It Black Eyed Peas Siren Castle Rat I Fought the Law The Clash Just Like Heaven The Cure I Believe in a Thing Called Love The Darkness Photograph Def Leppard Rio Duran Duran Bad Habits Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon Get the Funk Out Extreme Heartbreak Feels So Good Fall Out Boy Land of Confusion Genesis Square Hammer Ghost Mimi's Delivery Service Good Kid Airhead Honey Revenge Grace Jeff Buckley The Unknowing Jfarrari Jane! The Long Faces The End Mammoth The Motherload Mastodon Tornado of Souls Megadeth Lux Æterna Metallica Kickstart My Heart Mötley Crüe Starlight Muse ballad of a homeschooled girl Olivia Rodrigo Do Me Like That The Paradox For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic Paramore Just Radiohead Dani California Red Hot Chili Peppers Broken Dreams, Inc. Rise Against In the Stars The Rolling Stones Psychosocial Slipknot All Star Smash Mouth In the Meantime Spacehog Terminator Oscillator Static-X …Baby One More Time Tenacious D Shut Up and Dance Walk the Moon Island in the Sun Weezer Teenage Dirtbag Wheatus Sharp Dressed Man ZZ Top Parklife Blur Night Witches Sabaton When Worlds Collide Powerman 5000 Do Me a Favor The Bites Limbo Man The Dust Coda Raised on Rock N Roll The Karma Effect Metalingus Alter Bridge Fire Kasabian You Wanted War Sum 41 Under a Glass Moon Dream Theater Handshake With Hell Arch Enemy The New Flesh Sylosis

Wat is jouw favoriete nummer in dit lijstje? Stage Tour verschijnt op 10 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.