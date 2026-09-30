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The Big Break Showcase 2026

Overzicht: Alle bevestigde nummers voor rockgame Stage Tour

Door Rudy Wijnberg
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Kun jij niet wachten om de gitaren, drumsticks en microfoon in handen te nemen voor een lekkere rocksessie? Begrijpelijk, zeker na de update van de al flinke setlist. Stage Tour is namelijk wederom een aantal nummers rijker, maar het lijstje is nog lang niet compleet. In totaal komen er namelijk negentig (!!) nummers in de game te zitten. Benieuwd welke nummers er allemaal al bevestigd zijn? Check dan nu onderstaand overzicht!

Stage Tour handson preview

Alle bevestigde nummers voor Stage Tour

Met in totaal negentig nummers om te killen, lijkt de lijst haast eindeloos. Eens in de zoveel tijd komen er weer een aantal bij, dus kom met regelmaat terug om een bijgewerkte lijst met nummers aan te treffen. De nieuwe nummers voegen wij altijd bovenaan onderstaande lijst toe. Dit zijn alle tot nu toe bevestigde nummers:

NummerArtiest
Bite MeAvril Lavigne
RATATATABABYMETAL & Electric Callboy
Just PretendBad Omens
Blind and FrozenBeast in Black
Red FlagBilly Talent
Pump ItBlack Eyed Peas
SirenCastle Rat
I Fought the LawThe Clash
Just Like HeavenThe Cure
I Believe in a Thing Called LoveThe Darkness
PhotographDef Leppard
RioDuran Duran
Bad HabitsEd Sheeran feat. Bring Me the Horizon
Get the Funk OutExtreme
Heartbreak Feels So GoodFall Out Boy
Land of ConfusionGenesis
Square HammerGhost
Mimi's Delivery ServiceGood Kid
AirheadHoney Revenge
GraceJeff Buckley
The UnknowingJfarrari
Jane!The Long Faces
The EndMammoth
The MotherloadMastodon
Tornado of SoulsMegadeth
Lux ÆternaMetallica
Kickstart My HeartMötley Crüe
StarlightMuse
ballad of a homeschooled girlOlivia Rodrigo
Do Me Like ThatThe Paradox
For a Pessimist, I'm Pretty OptimisticParamore
JustRadiohead
Dani CaliforniaRed Hot Chili Peppers
Broken Dreams, Inc.Rise Against
In the StarsThe Rolling Stones
PsychosocialSlipknot
All StarSmash Mouth
In the MeantimeSpacehog
Terminator OscillatorStatic-X
…Baby One More TimeTenacious D
Shut Up and DanceWalk the Moon
Island in the SunWeezer
Teenage DirtbagWheatus
Sharp Dressed ManZZ Top
ParklifeBlur
Night WitchesSabaton
When Worlds CollidePowerman 5000
Do Me a FavorThe Bites
Limbo ManThe Dust Coda
Raised on Rock N RollThe Karma Effect
MetalingusAlter Bridge
FireKasabian
You Wanted WarSum 41
Under a Glass MoonDream Theater
Handshake With HellArch Enemy
The New FleshSylosis

Wat is jouw favoriete nummer in dit lijstje? Stage Tour verschijnt op 10 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Stage Tour
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2694 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot STAGE TOUR
STAGE TOUR

Ontwikkelaar

RedOctane Games

Uitgever

RedOctane Games

Release

10 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
38 minuten geleden

Helaas, geen My Chemical Romance, dus deze laten we liggen.

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Tracks die in mijn straatje passen. De drums komen op release in huis en dan ga ik genieten van deze mooie lijst!

0
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