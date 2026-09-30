Overzicht: Alle bevestigde nummers voor rockgame Stage Tour
Kun jij niet wachten om de gitaren, drumsticks en microfoon in handen te nemen voor een lekkere rocksessie? Begrijpelijk, zeker na de update van de al flinke setlist. Stage Tour is namelijk wederom een aantal nummers rijker, maar het lijstje is nog lang niet compleet. In totaal komen er namelijk negentig (!!) nummers in de game te zitten. Benieuwd welke nummers er allemaal al bevestigd zijn? Check dan nu onderstaand overzicht!
Alle bevestigde nummers voor Stage Tour
Met in totaal negentig nummers om te killen, lijkt de lijst haast eindeloos. Eens in de zoveel tijd komen er weer een aantal bij, dus kom met regelmaat terug om een bijgewerkte lijst met nummers aan te treffen. De nieuwe nummers voegen wij altijd bovenaan onderstaande lijst toe. Dit zijn alle tot nu toe bevestigde nummers:
|Nummer
|Artiest
|Bite Me
|Avril Lavigne
|RATATATA
|BABYMETAL & Electric Callboy
|Just Pretend
|Bad Omens
|Blind and Frozen
|Beast in Black
|Red Flag
|Billy Talent
|Pump It
|Black Eyed Peas
|Siren
|Castle Rat
|I Fought the Law
|The Clash
|Just Like Heaven
|The Cure
|I Believe in a Thing Called Love
|The Darkness
|Photograph
|Def Leppard
|Rio
|Duran Duran
|Bad Habits
|Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon
|Get the Funk Out
|Extreme
|Heartbreak Feels So Good
|Fall Out Boy
|Land of Confusion
|Genesis
|Square Hammer
|Ghost
|Mimi's Delivery Service
|Good Kid
|Airhead
|Honey Revenge
|Grace
|Jeff Buckley
|The Unknowing
|Jfarrari
|Jane!
|The Long Faces
|The End
|Mammoth
|The Motherload
|Mastodon
|Tornado of Souls
|Megadeth
|Lux Æterna
|Metallica
|Kickstart My Heart
|Mötley Crüe
|Starlight
|Muse
|ballad of a homeschooled girl
|Olivia Rodrigo
|Do Me Like That
|The Paradox
|For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic
|Paramore
|Just
|Radiohead
|Dani California
|Red Hot Chili Peppers
|Broken Dreams, Inc.
|Rise Against
|In the Stars
|The Rolling Stones
|Psychosocial
|Slipknot
|All Star
|Smash Mouth
|In the Meantime
|Spacehog
|Terminator Oscillator
|Static-X
|…Baby One More Time
|Tenacious D
|Shut Up and Dance
|Walk the Moon
|Island in the Sun
|Weezer
|Teenage Dirtbag
|Wheatus
|Sharp Dressed Man
|ZZ Top
|Parklife
|Blur
|Night Witches
|Sabaton
|When Worlds Collide
|Powerman 5000
|Do Me a Favor
|The Bites
|Limbo Man
|The Dust Coda
|Raised on Rock N Roll
|The Karma Effect
|Metalingus
|Alter Bridge
|Fire
|Kasabian
|You Wanted War
|Sum 41
|Under a Glass Moon
|Dream Theater
|Handshake With Hell
|Arch Enemy
|The New Flesh
|Sylosis
Wat is jouw favoriete nummer in dit lijstje? Stage Tour verschijnt op 10 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tracks die in mijn straatje passen. De drums komen op release in huis en dan ga ik genieten van deze mooie lijst!
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