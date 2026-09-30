Nieuwe GTA 6-beelden, zijactiviteiten en doomscrollen onthuld
Kun jij geen genoeg krijgen van GTA 6 voor de release? Dan heb je vandaag feest. Het veertien pagina's tellende artikel van Game Informer bevat naast de nodige nieuwtjes ook informatie over de diverse zijactiviteiten in GTA 6 en nieuwe screenshots!
Digitaal doomscrollen kan uren opslokken in GTA 6
Voor de gamers die, net zoals ik, hele avonden kunnen besteden aan doomscrollen op diverse media is er goed nieuws. Het is namelijk mogelijk om je tijd in GTA 6 aan precies hetzelfde te verdoen. In het artikel van GI wordt namelijk gesproken over een applicatie genaamd Snapmatic, een parodie op het bijzonder verslavende Instagram. Deze applicatie wordt gevuld met posts van NPC's die je gedurende het avontuur in Leonida tegenkomt.
Mocht je echter vrezen dat je in Grand Theft Auto 6 door het leven gaat als influencer, dan is dat niet nodig. Het is namelijk niet mogelijk om als Jason of Lucia zelf posts te plaatsen. Het duo heeft immers betere dingen te doen. Zo is in datzelfde artikel naar buiten gekomen dat GTA 6 een immens grote map heeft.
Aan zijactiviteiten geen gebrek
Naar verwachting kun je tientallen, zo niet honderden, uren in de wereld van Grand Theft Auto 6 ronddwalen. Cosplay je niet als ornitholoog of weerdeskundige in GTA 6, dan heb je genoeg zijactiviteiten om je mee bezig te houden. Game Informer heeft er al aardig wat weten te spotten, maar naar verwachting is dit lang niet alles waar je je mee bezig kunt houden. De bevestigde zijactiviteiten in GTA 6 zijn tot nu toe:
- Basejumpen
- Biljarten
- Trainen in de gym
- Kajakken
- Minigolfen
- Scubaduiken
- Straatracen
- Offroadracen
- Een dierentuin bezoeken
- Varen met een moerasboot
- Jetskiën
Dat is logischerwijs slechts een greep uit de activiteiten waaraan we kunnen deelnemen. In de gelekte beelden zagen we immers ook al dat we bijvoorbeeld nachtclubs kunnen bezoeken en vrouwelijk schoon kunnen bewonderen in de stripclub. Daarnaast wist GI te ontfutselen dat we in GTA 6 op jacht kunnen naar legendarische dieren.
Nieuwe screenshots van GTA 6 duiken op
Om dit artikel nog even lekker af te sluiten, kunnen we ook een flink aantal nieuwe screenshots delen. Rockstar heeft namelijk via zowel Game Informer als IGN een aantal nieuwe beelden van de game gedeeld. Het gaat hierbij voornamelijk om stills uit de cutscenes en sfeerbeelden, maar wederom zien we een grote variatie in kleding, piercings en meer.
Hoe staat het met de hype? Houden jullie het nog even uit tot de release van GTA 6, of duik je liever in The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Laat het weten in de comments! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik hoef straks niet meer IRL door de wereld. Kan alles in GTAVI als ik dit zo lees :P
We gaan het zien. Ik duik sowieso in ocarina of time.
Wat ik tot nu toe heb gezien ziet er vet uit maar voel me niet echt hyped ofzo. Sinds kort voor de eerste keer aan Red dead 2 begonnen, heerlijk spel wat me op een of andere manier ook uitnodigd beetje te rolplayen en me te gedragen. Dus vind de wereld tof echter alle extra activiteiten kunnen me gestolen worden ja het is wel okey uitgewerkt maar ik vind het gewoon niet leuk om te jagen of te pokeren of die mini games te spelen dat vond ik in zelda veel leuker altijd.
Ik heb een ps5 dus allicht met gta aan de slag maar misschien wacht ik ook nog wel even. Hoop dat de physics gewoon heel vet zijn alle realisme leuk, maar ik wil met maten een kratje bier een avond mensen doodrijden in gta :p chaos trappen en de controller doorgeven als je dood bent. Hopelijk kan je veel autos laten staan enzo en nog steeds een ultra explosie maken. Leuk dat alle dakpannen het correcte motiefje hebben, paardenballen krimpen in de kou me biertje een vochtplekje op de tafel achterlaat maar het interseerte geen reet, laat de game gewoon heel dik vet cool en beetje pittig zijn.
Dit zal vast op de zere teentjes zijn, maar hoe meer ik erover lees en zie en probeer te vinden waarom de critici geen gelijk hebben (wat me dus gewoon niet lukt) des te meer ik juist denk dat ze gelijk hebben en dat dit een GTA door en voor vrouwen is. Nu heb ik geen PS5 dus het is niet direct van toepassing. Maar voor een PC release had ik zeker wel enige hype (op basis van mijn GTA V ervaring). Nu, en dat is dan wel credit aan de GTA IV hype, ben ik bezig aan een nieuwe enhanced edition GTA V Story playthrough (heb het eigenlijk nooit afgerond omdat er zoveel te doen was)... en man man man, ik heb in tijden niet zo gelachen tijdens het gamen! Deze stijl, de harde satire, het cynisme tegenover gevoelige zieltjes en onderwerpen, de spot, de humor, de over de top misdaad, de kern van deze game... dat gaat GTA VI nooit of te nimmer halen. Ik vermoed dat de nieuwe modrichtlijnen hierop een voorschot zijn. (ik denk! dus niet het is zo) dat ze als de dood zijn dat de game aangepast gaat worden met mods die GTA weer meer GTA maken.
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