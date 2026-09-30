Nieuwe GTA 6-beelden, zijactiviteiten en doomscrollen onthuld

Kun jij geen genoeg krijgen van GTA 6 voor de release? Dan heb je vandaag feest. Het veertien pagina's tellende artikel van Game Informer bevat naast de nodige nieuwtjes ook informatie over de diverse zijactiviteiten in GTA 6 en nieuwe screenshots!

Digitaal doomscrollen kan uren opslokken in GTA 6

Voor de gamers die, net zoals ik, hele avonden kunnen besteden aan doomscrollen op diverse media is er goed nieuws. Het is namelijk mogelijk om je tijd in GTA 6 aan precies hetzelfde te verdoen. In het artikel van GI wordt namelijk gesproken over een applicatie genaamd Snapmatic, een parodie op het bijzonder verslavende Instagram. Deze applicatie wordt gevuld met posts van NPC's die je gedurende het avontuur in Leonida tegenkomt.

Mocht je echter vrezen dat je in Grand Theft Auto 6 door het leven gaat als influencer, dan is dat niet nodig. Het is namelijk niet mogelijk om als Jason of Lucia zelf posts te plaatsen. Het duo heeft immers betere dingen te doen. Zo is in datzelfde artikel naar buiten gekomen dat GTA 6 een immens grote map heeft.

Aan zijactiviteiten geen gebrek

Naar verwachting kun je tientallen, zo niet honderden, uren in de wereld van Grand Theft Auto 6 ronddwalen. Cosplay je niet als ornitholoog of weerdeskundige in GTA 6, dan heb je genoeg zijactiviteiten om je mee bezig te houden. Game Informer heeft er al aardig wat weten te spotten, maar naar verwachting is dit lang niet alles waar je je mee bezig kunt houden. De bevestigde zijactiviteiten in GTA 6 zijn tot nu toe:

Basejumpen

Biljarten

Trainen in de gym

Kajakken

Minigolfen

Scubaduiken

Straatracen

Offroadracen

Een dierentuin bezoeken

Varen met een moerasboot

Jetskiën

Dat is logischerwijs slechts een greep uit de activiteiten waaraan we kunnen deelnemen. In de gelekte beelden zagen we immers ook al dat we bijvoorbeeld nachtclubs kunnen bezoeken en vrouwelijk schoon kunnen bewonderen in de stripclub. Daarnaast wist GI te ontfutselen dat we in GTA 6 op jacht kunnen naar legendarische dieren.

Nieuwe screenshots van GTA 6 duiken op

Om dit artikel nog even lekker af te sluiten, kunnen we ook een flink aantal nieuwe screenshots delen. Rockstar heeft namelijk via zowel Game Informer als IGN een aantal nieuwe beelden van de game gedeeld. Het gaat hierbij voornamelijk om stills uit de cutscenes en sfeerbeelden, maar wederom zien we een grote variatie in kleding, piercings en meer.

Hoe staat het met de hype? Houden jullie het nog even uit tot de release van GTA 6, of duik je liever in The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Laat het weten in de comments! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.